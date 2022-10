"Multamos a quienes están en doble fila pero la gente no respeta"

La mayoría de las personas saben que entre las 16 y las 18 es imposible circular por la calle Alvear y sus transversales. La cantidad de vehículos que circulan por la zona hace que el avance se dificulte ostensiblemente y las bocinas constantes generan más caos, al menos de lunes a viernes. El motivo de este caso se debe a la salida de los estudiantes que concurren al Instituto Martín Rivadavia y a la Escuela Integral Mariano Moreno, separadas por dos cuadras.

Sin embargo, el foco está puesto sobre los automovilistas que hacen doble o hasta triple fila para esperar a que sus hijos salgan de los establecimientos. Las quejas no son nuevas y generan incontables inconvenientes en los conductores que vuelven a sus casas o aciertan a pasar por allí por la realización de algún trámite.

En esa zona hace unos años un propietario muy conocido, Emilio Moratinos, hasta fue golpeado por un irascible conductor que aguardaba la salida de su hijo y para ello le tapaba el ingreso al ex automovilista.

WhatsApp Image 2022-10-04 at 3.44.07 PM.jpeg

Y el escenario no mejoró desde entonces; al contrario: son cada vez son más los conductores que encienden balizas de su rodado como señal de que no se moverán. Esto genera que, entre las 16 y 18, solo quede habilitado un carril para circular libremente.

En diálogo con El Patagónico, el subsecretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, cuestionó la actitud de los automovilistas y destacó que se avanza en diferentes multas porque “sabemos del problema y multamos a quienes lo hacen. El inspector multa a quienes están en doble o triple, pero la gente no respeta. No le dan bolilla a las multas”, criticó.

El principal problema se ocasiona entre el Instituto Martín Rivadavia y la Escuela Mariano Moreno porque no solo está la salida de los estudiantes de los establecimientos, sino que también hay conductores que buscan cargar combustible en la estación de servicio del ACA.

“No podemos hacer más de lo que hacemos porque depende de la conciencia de los conductores. Es lo mismo que yo vaya por la San Martín y deje el auto en doble fila. Es un problema de los conductores y nosotros avanzamos con multas, pero no cambian de parecer”, aseveró el funcionario.

Asimismo, subrayó que las instituciones tienen reservado un espacio para transportes escolares, pero los automovilistas tampoco les respetan ese lugar. “Se meten. No lo respetan. La gente en hora pico no respeta que no se puede estacionar en determinado lugar, o que no se puede dejar en doble o triple fila”, criticó Gaitán.