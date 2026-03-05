Municipio acompaña la 88° Exposición Ganadera

Desde este jueves 5 y hasta el domingo 8, en el predio de la Sociedad Rural, se desplegará una variada agenda de actividades y espectáculos. Los vecinos podrán disfrutar de talleres, juegos lúdicos y artistas de primer nivel para resaltar nuestra identidad criolla.

En el marco de una nueva edición de la Expo de Ganadería y afines y la 46° Feria del Carnero a Campo, la Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura, propondrá una amplia cartelera artística durante cuatro jornadas en que se pondrá en valor el sector ganadero y productivo de la ciudad y la región.

Ante el importante evento, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el acompañamiento a la entidad ganadera y afirmó que la Rural “es una de las instituciones más emblemáticas de nuestra ciudad y para nosotros es fundamental estar presentes. No solo acompañamos al sector productivo, sino que transformamos el predio en un espacio de encuentro familiar, donde la cultura, el juego y nuestras tradiciones se dan la mano en cada jornada”.

En cuanto a la cartelera musical, la funcionaria puso especial énfasis en el nivel de los hacedores locales y la llegada de invitados nacionales. “Vamos a tener tres jornadas intensas de folklore y danza con nuestros talleres municipales y cuerpos estables. Como cierre de honor para el día viernes –detalló-, contaremos con la presentación de Carlos Marchessini, un payador de Chivilcoy con 40 años de trayectoria recorriendo el país, quien traerá la esencia del verso improvisado a nuestro escenario”.

Finalmente, Peralta invitó a la comunidad a participar al indicar que “queremos que los comodorenses se acerquen a la Rural no solo a ver la exposición, sino a disfrutar de nuestra gastronomía, de los espectáculos en vivo y de todas las actividades gratuitas que diseñamos desde la Secretaría, para que grandes y chicos pasen un fin de semana inolvidable”.

Cronograma destacado

DIA VIERNES 06 de MARZO

17:00 a 00:00 Taller Municipal de Folklore, Ensamble de Cuerdas de la Banda Infanto Juvenil, El Camaruco, Vasco Salaberry y Diego Rey.

20:00 Presentación Especial de Carlos Marchessini.

DIA SÁBADO 07 DE MARZO

17:00 a 00:00 Jonás Carrizo, Marcelo y Jerónimo Falcón, Malambo con Franco Rojas, Ballet Proyección Sur, Grupo Tahiel y La Legua del Sur.

DIA DOMINGO 08 DE MARZO

17:00 a 23:00 Santino y los Musinavegantes, La Máquina Peñera, Solistas del Coro Infanto Juvenil Municipal, Jakama y cierre con DJ Luzo.