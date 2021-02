Municipio lanza la revista digital Comodoro Turismo

La revista ya se encuentra disponible en www.bit.ly/RevistaComodoroTurismoN1 con acceso libre y gratuito.

El lanzamiento se llevó adelante este miércoles en instalaciones del CEPTur, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el vicepresidente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; la gerente del Ente, Gabriela Zuñeda; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; y la responsable de la publicación, Florencia Nieto.

La revista Comodoro Turismo contará con cuatro ediciones anuales y abarcará diferentes temáticas inherentes a la identidad de la ciudad, naturaleza, oferta gastronómica, eventos y las distintas alternativas que ofrece Comodoro Rivadavia en actividades deportivas y recreativas. La primera edición, titulada #ComodoroEnVerano, está disponible en www.bit.ly/RevistaComodoroTurismoN1.

Al respecto, el viceintendente manifestó que “es un orgullo observar cómo se van concretando estas políticas de gestión que tienen como eje poner en valor a Comodoro. Por ello, se creó la estructura del Ente, con la participación de todos los actores de la ciudad, trabajando todos juntos para mostrar las atracciones a nuestros vecinos y a quienes deseen visitarnos”.

“Esto es muy importante porque existe mucha gente que no conoce o no tiene identificadas las atracciones de su ciudad; incluso cuando llevamos adelante las Colonias de Verano nos encontramos con chicos que no conocían las playas. La idea es que los comodorenses vivan su ciudad y su región, conozcan su belleza y sientan pertenencia”, recalcó.

Finalmente, Macharashvili destacó “la gran labor del equipo de Comodoro Turismo, desde su titular Germán Issa Pfister, hasta cada uno de sus integrantes, ya que lo que se está haciendo nos pone muy contentos y nos brinda la esperanza de continuar avanzando a través de la generación de pequeños logros para poner a Comodoro en positivo, creyendo firmemente que podemos mostrar nuestros paisajes y lugares”.

En tanto, la responsable de la publicación, Florencia Nieto, brindó detalles acerca de la primera edición, al afirmar que “cuenta con un informe especial sobre Rocas Coloradas, elaborado por importantes científicos e investigadores de la comunidad. Muestra diferentes aspectos de este atractivo, contemplando desde su historia hasta su biología, y está acompañado por impactantes imágenes”.

Asimismo, comentó que la revista incluye “diferentes secciones como historia, donde se puede leer acerca del primer museo de la ciudad; noticias, donde contamos los eventos más destacados del año; personajes; cuestiones inspiradas en Comodoro; la Feria del Libro; Autocine; y nuestros sabores, poniendo en valor productos locales posicionados a nivel internacional”.

“Es un trabajo en equipo, en el que cada uno aportó desde su especialidad, con la colaboración también de Comodoro Conocimiento, Cultura, Archivo Histórico y Deportes. Ya estamos trabajando en la edición de otoño, que será publicada durante abril”, concluyó Nieto.