Murió Adela Gleijer, figura esencial del teatro, el cine y la televisión

Actriz nacida en Uruguay y radicada en la Argentina, construyó una trayectoria extensa y diversa en teatro, cine y televisión. En 2006 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Fue esposa del actor Juan Manuel Tenuta y madre de la actriz Andrea Tenuta.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó con pesar el fallecimiento de Adela Gleijer, intérprete de sólida formación y prolongada presencia en las artes escénicas, cuyo recorrido artístico dejó una marca perdurable en el teatro nacional, así como en la pantalla chica y el cine.

Gleijer había nacido el 20 de septiembre de 1933 en Montevideo, donde dio sus primeros pasos como actriz. Su debut se produjo en 1956 en el Teatro El Galpón, con la obra El centroforward murió al amanecer, experiencia decisiva no solo en términos profesionales sino también personales, ya que allí conoció a Juan Manuel Tenuta, con quien compartiría su vida. Con esa compañía participó en montajes de relevancia como El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear.

Ya instalada en Buenos Aires, desarrolló una carrera teatral prolífica, integrando elencos de instituciones emblemáticas como el Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, y siendo parte de movimientos culturales de fuerte contenido social como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad. Su paso por los escenarios incluyó obras de estilos y épocas diversas, entre ellas Gris de ausencia, El prisionero de la Segunda Avenida, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, Encuentro en Roma y Con tinta y con sangre, entre muchas otras.

En televisión, su presencia fue constante y versátil, participando en ficciones populares y unitarios de fuerte impacto, como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Verano del 98, Los Roldán, Vulnerables, Mujeres asesinas y El hombre de tu vida. En el ámbito cinematográfico, integró el elenco de producciones como Flores robadas en los jardines de Quilmes, Cerro Bayo y El señor presidente, consolidando un perfil artístico atravesado por la diversidad de géneros y formatos.

En reconocimiento a su aporte al quehacer cultural, en 2006 la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Su legado, tanto artístico como humano, permanece en la memoria del público y de quienes compartieron con ella el oficio, acompañando hoy especialmente a su hija Andrea Tenuta y a su círculo afectivo más cercano.