Murió Daniel Buira, exbaterista de Los Piojos y referente de la percusión popular

El músico falleció en la madrugada del sábado en su escuela La Chilinga, en Tres de Febrero. Tenía antecedentes de asma y la Justicia investiga las causas del deceso.

El baterista Daniel Buira, reconocido por su paso por la banda Los Piojos y por su labor como formador musical, murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, el espacio que él mismo había fundado en 1995 en Ciudad Jardín, partido bonaerense de Tres de Febrero.

De acuerdo con fuentes policiales, el músico se encontraba en un patio interno del establecimiento cuando, alrededor de las 4 de la mañana, comenzó a pedir ayuda al manifestar que tenía dificultades para respirar. Un vecino acudió en su auxilio, pero Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció en el lugar.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 8 de Morón. Si bien trascendió que el artista padecía asma, los investigadores buscan determinar con precisión qué ocurrió y descartar la intervención de terceros. En ese marco, se relevarán las cámaras de seguridad externas, ya que el interior del predio no cuenta con registros fílmicos.

Buira fue una pieza clave en los orígenes de Los Piojos, grupo que comenzó a gestarse a fines de los años 80 y que alcanzó proyección nacional con la llegada de Andrés Ciro Martínez. Durante su etapa en la banda, aportó una impronta distintiva al incorporar ritmos como la murga y el candombe, y participó en la composición de canciones junto al propio Ciro.

Su huella quedó plasmada en discos fundamentales como Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998). Tras la edición del álbum en vivo Ritual (1999), se alejó del grupo en el año 2000 en medio de diferencias internas, aunque su influencia artística continuó presente en trabajos posteriores.

Paralelamente, desarrolló un proyecto educativo y cultural de gran alcance con La Chilinga, una escuela de percusión que creció hasta reunir cientos de alumnos y múltiples sedes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Desde allí promovió una formación musical ligada a lo colectivo y a las raíces rítmicas latinoamericanas.

A lo largo de su carrera también colaboró con figuras como Mercedes Sosa, Fito Páez y Calle 13, además de participar en proyectos junto a Vicentico y Fabiana Cantilo.

En 2024 había sido parte del regreso de Los Piojos a los escenarios tras más de una década, participando en los primeros tramos de los conciertos que marcaron el reencuentro con su público en distintas ciudades del país.

La muerte de Buira deja un vacío en la escena musical argentina, tanto por su aporte al rock nacional como por su trabajo sostenido en la formación de nuevas generaciones de percusionistas.