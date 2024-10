Murió el exministro de Salud, Ginés González García

El exministro de Salud Ginés González García murió a los 79 años. Falleció este viernes en el Centro Quirúrgico Callao, donde estaba internado hacía algunos días. "Con mucha tristeza hoy despedimos a un hombre distinto, cuya vida y legado han marcado un antes y un después en nuestras vidas", aseguraron desde su entorno en las redes sociales del exministro de Salud.

De larga trayectoria en la función pública, González García había nacido ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos el 31 de agosto de 1945. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se desempeñó como cirujano, fue diplomado en salud pública en la Universidad de Buenos Aires (UBA), máster en Economía y Gestión de la Salud (Isalud y UNLZ), además de doctor honoris causa en varias casas de estudio.

En el último tiempo su nombre se asoció a la polémica conocida como "Vacunatorio Vip" que salió a la luz durante la pandemia del coronavirus. Ese escándalo lo obligó a retirarse de la función pública para dedicarse a sus labores académicas y a intereses literarios: en julio de este año publicó su primera novela, Amantes y Alquimistas.

“Con respecto a aquel episodio, en general yo estoy muy tranquilo con mi conciencia y así se lo he demostrado a la jueza cuando fui a declarar. Estuve mucho tiempo callado y, luego de hablar ante la justicia, expresé mi opinión y mi verdad. Estoy muy tranquilo y no tengo ningún tipo de problema cuando salgo a la calle, jamás he tenido un contratiempo. Al contrario, suelo tener respetuosos elogios", dijo a Página|12.

En la tarde de este viernes, la cuenta oficial de Ginés González García confirmó su fallecimiento y publicó un emotivo mensaje que reivindicó su labor como sanitarista. "Su inquebrantable convicción por un mundo más justo fue un faro y un ejemplo de integridad en un camino muchas veces arduo", aseguraron.