Murió el gran actor francés Alain Delon a los 88 años

El legendario actor francés Alain Delon murió este domingo a la edad de 88 años en su residencia en Douchy, en el centro de Francia. La noticia fue anunciada por sus tres hijos, Alain Fabien, Anouchka y Anthony Delon, quienes emitieron un comunicado en el que expresaron su profundo pesar por la pérdida de su padre.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony, así como (su perro) Loubo, anuncian con profunda tristeza el fallecimiento de su padre. Ha fallecido en paz en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia”, dice el comunicado, que llega tras meses de disputas familiares públicas por el debilitamiento de la salud de la estrella. Se le había diagnosticado un linfoma de células B, una clase de cáncer, según dijo este año su hijo Anthony.

Los familiares también pidieron respeto por su privacidad durante este “momento de duelo extremadamente doloroso”.

Alain Delon, conocido por sus papeles en películas icónicas como “A pleno sol” y “El silencio de un hombre”, murió “muy temprano en mitad de la noche”, según informaron sus hijos. El comunicado añade que el actor “ha ido a reunirse con (la Virgen) María entre las estrellas tan queridas para él”.

“NO ME IRE SIN DAR LAS GRACIAS”

Delon, cuya presencia en la pantalla grande dejó una marca indeleble en el cine francés e internacional, había mantenido un perfil bajo en las últimas décadas, siendo visto esporádicamente desde los años noventa.

Sin título-2.jpg

Sin embargo, en el verano de 2023, su nombre volvió a ocupar los titulares cuando sus tres hijos presentaron una denuncia contra Hiromi Rollin, acusándola de aprovecharse de la debilidad del actor.

Este conflicto familiar se desarrolló públicamente, con acusaciones cruzadas en los medios y los tribunales, en medio de preocupaciones por el estado de salud de Delon, quien sufría de un linfoma y había padecido un ictus en 2019.

En mayo de 2019, Delon hizo una emotiva reaparición en el Festival de Cannes, donde recibió una Palma de Oro honorífica. Visiblemente conmovido, el actor se despidió del público con lágrimas en los ojos, describiendo el reconocimiento como “un poco un homenaje póstumo, pero en vida”.

“Me voy a ir, pero no me iré sin dar las gracias”, agregó el hombre que vivió sus últimos años en su casa de un pequeño pueblo del noreste de Francia, rodeado de altos muros, donde tenía previsto ser enterrado no muy lejos de sus perros.

UNA LARGA TRAYECTORIA

A lo largo de su carrera, Delon participó en 122 películas, de las cuales 88 fueron como actor, 2 como director y 32 como productor.

Su trayectoria estuvo marcada por colaboraciones con algunos de los directores más influyentes del cine, como Jean-Pierre Melville en filmes como “El Círculo Rojo” y “El Silencio de un Hombre”, Luchino Visconti en “Rocco y sus Hermanos” y “El Gatopardo”, René Clément en “A Pleno Sol” y Louis Malle. Su interpretación como un galán estoico y vulnerable definió su carrera y lo consolidó como una figura icónica del cine europeo.

En cuanto a galardones, Delon fue reconocido desde sus primeras apariciones en la gran pantalla en 1957. Recibió el César al Mejor Actor en 1985 por su interpretación en “Nuestra Historia”, de Bertrand Blier. También fue galardonado con el Oso de Honor en el Festival de Berlín en 1995.

Una parte significativa de su carrera fue su colaboración con otro titán del cine francés, Jean-Paul Belmondo, con quien trabajó en ocho películas. La última de ellas, “Uno de Dos” (Patrice Leconte, 1988), marcó el comienzo de su paulatina retirada de la pantalla.

Comenzó a producir películas en 1968 —26 de ellas para 1990— con una energía y una confianza en sí mismo que mantuvo durante su vida.

Esa confianza era evidente cuando en 1996 dijo a Femme “¡Me gusta que me amen como yo me amo!”, una actitud que se reflejaba en su carisma en pantalla.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Delon era un “monumento francés” que “interpretó papeles legendarios e hizo soñar al mundo”.

ROMANCES TUMULTUOSOS

Delon también tuvo una serie de romances tumultuosos, y describió a la actriz alemana Romy Schneider como “el amor de mi vida” tras su relación en la década de 1960.

La cantante alemana de Velvet Underground Nico afirmó que era el padre de su hijo, Christian Aaron Boulogne, algo que Delon negó continuamente hasta la muerte de Boulogne en 2023 por sobredosis de heroína.

Delon se casó con Nathalie Delon en 1964 en una relación tormentosa que terminó en divorcio en 1969, con otras relaciones de alto perfil, incluyendo la diva del pop Dalida y la modelo convertida en actriz Mireille Darc.

Lejos de ser un actor cerebral, Delon era considerado un genio instintivo. Se enorgullecía de no haber trabajado nunca su técnica, confiando más bien en su carisma.

La presencia de Delon era inolvidable, tanto si interpretaba a héroes depravados o a protagonistas románticos. Su mirada fue oro cinematográfico para los cineastas de los años sesenta, interpretando papeles de joven encantador y misterioso como en “A pleno sol”, más tarde rehecha como “El talentoso Sr. Ripley”.

“Alain Delon no es un actor normal. Es un objeto de deseo”, dijo el actor Vincent Lindon en un documental de 2012.

Con su asombrosa interpretación del asesino silencioso en “El samurái” (1967), de Jean-Pierre Melville, sentó las bases de uno de los tropos favoritos de Hollywood: el asesino a sueldo misterioso y cerebral.

Todos los directores, desde Martin Scorsese y Quentin Tarantino hasta el hongkonés John Woo, reconocen su deuda con la vida interior que Delon dio a su elegante asesino, aunque el actor francés nunca llegó a triunfar en Hollywood.

En sus últimos años se mostró desilusionado con la industria del cine y dijo que el dinero había matado el sueño. “Dinero, comercio y televisión han destruido la máquina de sueños”, escribió en un número de 2003 del semanario Le Nouvel Observateur. “Mi cine está muerto. Y yo también”.

Sin embargo, siguió trabajando a menudo y apareció en varias películas de televisión ya septuagenario.

LO MEJOR Y LO PEOR

“Alain está en una soledad profunda y elegida, en otro mundo, en el pasado con gente a la que quería mucho”, dijo a la AFP en 2015 su ex pareja Darc.

“Lo mejor y lo peor, a la vez inaccesible y tan cercano, frío y caliente”, le había descrito su compañera de reparto en los 60 Brigitte Bardot en su 80 cumpleaños.

Delon también fue criticado por su apoyo al polarizador político Jean-Marie Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional (más tarde rebautizado como Agrupación Nacional), partidario de la pena de muerte y contrario a la homosexualidad.

Delon, que se consideraba de derechas, también fue objeto de burlas por su ego y su costumbre de hablar de sí mismo en tercera persona.

Pero los fans que lo adoraban recordarán su frase inicial en la película “El Samurai”: “No hay soledad más profunda que la del samurai, salvo la de un tigre en la jungla”.

(Con información de AFP, AP y EuropaPress)