Murió el periodista Edi Zunino

El periodista Edi Zunino murió este jueves a los 60 años. La mala noticia la confirmó al aire Jorge Fontevecchia durante una entrevista radial.

“Perdóname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", aseguró Fontevecchia, director de la editorial Perfil en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

"Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste", dijo y luego recordó: "Edi era un chico, era el famoso que se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de Cavalieri en el Sindicato de Comercio, me acuerdo eso perfectamente con veintipocos años".

Embed [AHORA] Así fue el momento en el que, en medio de una entrevista con Tenembaum, Fontevecchia se enteraba de la muerte de Edi Zunino. https://t.co/dliBzo8CLT pic.twitter.com/2utLek8OOY — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 9, 2023

Zunino había trabajado como secretario general de redacción de Perfil y fue responsable de la revista Noticias desde 2011. Además, se desempeñó como colaborador en los matutinos La Voz y Sur y en el quincenario cooperativista Acción, entre otros medios.

En los últimos años había participado en programas de los canales América y A24 y pasó por un corto período de tiempo por C5N.

También publicó los libros de no ficción periodística “Patria o medios (2009)”, “Periodistas en el barro (2013)” y “Cerrar la grieta (2015)” y la novela “Locos de amor, odio y fracaso”.

Según se conoció, Zunino atravesaba un delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas.