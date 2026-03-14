Murió Jürgen Habermas, el influyente filósofo alemán

Este sábado murió a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de los académicos más influyentes de la Escuela de Fráncfort.

La información fue anunciada por la editorial Suhrkamp, que publicaba sus libros. Habermas fue una de las voces más influyentes de Alemania y de las más reconocidas en la historia contemporánea. Sus obras principales fueron escritas en esa ciudad alemana, donde inició su carrera en la década de 1950 en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección del filósofo Theodor W. Adorno.

Nació en Düsseldorf en 1929, durante su infancia debió someterse a cirugías correctivas del paladar, estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Gotinga, Zúrich y Bonn, donde se vinculó con destacados pensadores como Nicolai Hartmann (filósofo), Wilhelm Keller (compositor), Johannes Thyssen (filósofo), Hermann Wein (profesor) y Oskar Becker (filósofo y lógico).

Si bien nunca llegó a participar de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fue alistado en las juventudes hitlerianas, de acuerdo con el diario El País. Sin embargo, el nazismo lo influyó hacia un compromiso con la democracia y a una desconfianza frente a quienes no hablaron tiempo después sobre las atrocidades de aquella época.

La tesis doctoral de Habermas en la Universidad de Bonn fue sobre el pensamiento del filósofo Friedrich Schelling; cobró celebridad como joven investigador en 1953 por sus críticas al también filósofo Martin Heidegger, quien había vuelto a publicar Introducción a la metafísica, de 1935, con las alabanzas al nacionalsocialismo intactas. De 1956 a 1959 fue colaborador de Adorno en el Instituto de Investigación Social de Fráncfort. Integró la “segunda generación” de esa escuela, caracterizada por la “teoría crítica” de las ideas, la cultura y la moral occidental.

Su análisis político contribuyó a moldear el clima intelectual de la Alemania de posguerra, comenzando con la publicación de La transformación estructural de la esfera pública en 1962. Su obra La teoría de la acción comunicativa, publicada en 1981, también se considera una pieza fundamental de la filosofía.

De acuerdo a lo que publicó la agencia de noticias alemana DPA, los estudios de Habermas examinaron con frecuencia el concepto de esfera pública y exploraron las formas de discurso más adecuadas para organizar las sociedades democráticas.

Durante su carrera, señaló como amenazas para la vida democrática la juridificación, la monetarización y la burocratización que impulsa la “racionalidad cognitivo-instrumental”. Según él, la redefinición de la relación de la filosofía con la ciencia y la crítica del “cientifismo” fueron decisivas para la evolución de la filosofía y las ciencias sociales.

También reflexionó sobre la ideología en la era del “capitalismo tardío”, la religión, la izquierda, las crisis migratorias y el psicoanálisis. El pensador, que en 2019 publicó Una historia de la filosofía, una obra de más de 1700 páginas en dos tomos, residió en la ciudad de Starnberg hasta su fallecimiento.