Murió la esposa de Fernando Cáceres al caer desde un séptimo piso

La Justicia de La Matanza investiga la muerte de Raquel Candia, la esposa del ex futbolista Fernando “El Negro” Cáceres. La mujer de 45 años cayó este lunes desde su departamento del séptimo piso hacia una propiedad lindera en la localidad de Ramos Mejía, según pudo saber Infobae de fuentes del caso.

Al momento de la tragedia solo estaban en el lugar la víctima y su esposo, en base a lo que explicaron las fuentes de la investigación consultas por este medio. Por lo que se intenta determinar qué fue lo que sucedió en el interior de la vivienda antes del desenlace fatal. Las hipótesis sobre las que se trabaja son 3: femicidio, suicidio o accidente.

La causa es investigada por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien esta tarde-noche estuvo en el lugar del hecho supervisando la labor de los peritos de la Policía Científica de la Policía Bonaerense.

Según la causa, el cuerpo de la víctima cayó esta tarde hacia el patio de una casa que da al pulmón de manzana. Lo hizo desde el departamento del séptimo piso de la calle Suipacha al 300, ubicado en la zona Oeste del Conurbano, en donde vivía desde hacía casi un año.

El fiscal habló con la prensa en la puerta de la casa de Cáceres sobre los trabajos que se realizaron en el departamento, donde señaló que estaba “todo relevado” y para este martes a las 7 de la mañana se espera la autopsia para tener más certezas sobre lo que pasó.

“No descartamos ninguna hipótesis, es muy prematuro. Trabajamos sobre el escenario del hecho. No tenemos nada sobre una tercera persona”, señaló Arribas, quien aclaró que el ex futbolista por ahora no fue interrogado y se podría esperar para la semana su palabra.

Este lunes por la noche, en ese mismo departamento estaba presente Cáceres, quien, como primera medida, iba a ser revisado por los médicos forenses para constatar o descartar que tuviera lesiones compatibles con algunas de las hipótesis del caso. “No estaba en la silla de ruedas, sino sentado en la cama”, confiaron fuentes del caso que estuvieron en la propiedad donde ocurrió la tragedia.

“Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona”, dijo la prima de Raquel en diálogo con la prensa frente a la casa de su pariente fallecida y antes de descompensarse: contó que se enteró de lo sucedido por los medios y que por eso fue al lugar.

Hay que recordar que el ex futbolista padeció un violento asalto que lo dejó al borde de la muerte. Todo sucedió el 1° de noviembre de 2009, cuando sufrió un intento de robo en Ciudadela, mientras se trasladaba junto con su pareja en su auto. Ambos fueron interceptados por cuatro jóvenes en un vehículo, y el hecho terminó con un disparo en el rostro del jugador. La bala entró por el ojo derecho y le perforó la base del cráneo.

Tras numerosas cirugías, estuvo un año internado en el instituto Fleni de Escobar. “Tengo que volver a caminar, sueño con eso todos los días”, había confesado Cáceres durante un diálogo con Infobae, dos años atrás.

Mas allá del hecho que le cambió la vida, Cáceres fue un marcador central diferente, de una técnica exquisita y con una categoría impresionante. Nació futbolísticamente en Argentinos Juniors y después tuvo pasos importantes por Boca, River e Independiente en el fútbol doméstico.

Asimismo, el Negro vivió tres temporadas de alto nivel en el Zaragoza español, antes de recalar en el Celta, Valencia y Córdoba; y fue durante un tiempo prolongado el primer marcador central titular del seleccionado, hasta que decidió retirarse como profesional en el 2006. Con la camiseta albiceleste, logró alzar la Copa América en 1993 y luego pasó a integrar el plantel argentino en el Mundial de 1994.