Murió la tres veces diputada nacional Diana Conti

Murió la abogada y ex diputada nacional Diana Conti, quien fue despedida en las redes sociales con cariño. En los últimos años fue integrante del Comité para la prevención de la tortura. La ex presidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje confirmando la noticia en la red social X, ex Twitter.

"Hasta siempre querida Diana. Amiga y compañera", escribió Cristina Kirchner.

Diana Conti nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Se especializó en Derechos Humanos en La Academia de Derecho Internacional (La Haya, Holanda) y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José, Costa Rica). A su vez, se recibió de psicóloga social en la Primera Escuela Privada de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique Pichón-Riviere.

Accedió al poder judicial por concurso en 1986 como Secretaria Nacional de Primera Instancia. En 1989 fue Secretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones, cargo que ocupó hasta 1991, año en el que fue asesora del ministro de Justicia de la Nación, León Arslanián, y Secretaria del Departamento de Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

En 1997 fue electa Diputada Nacional, banca a la que renunció en el año 2000 para asumir como subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación. Durante 2002 fue titular de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, lugar que ocupó hasta su asunción como Senadora Nacional ese mismo año.

Tras cumplir su mandato, fue elegida tres veces como Diputada Nacional. Además, entre 2005 y 2009 participó en el Consejo de la Magistratura de la Nación por la representación parlamentaria.

En sus mandatos como legisladora impulsó proyectos de ley destinados a la ampliación de la aplicación de DD HH, haciendo eje en las personas privadas de la libertad y en aquellas de mayor vulnerabilidad social. Entre otros, las modificaciones al Código Penal en relación a los plazos de prisión preventiva y régimen de libertad condicional, el Régimen de No Punibilidad y las Modificaciones al Régimen Legal de Estupefacientes, estableciendo la no punibilidad por uso terapéutico y en caso de consumo personal. Por otro lado, buscó establecer un Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de identidad de género, propuso reformular el régimen legal antidiscriminación. Impulsó y logró introducir diferentes modificaciones a la Ley N° 24.660 de ejecución de la pena, tales como Regulación del Régimen de Detención Domiciliaria y el Régimen de Estímulo Educativo, establecer modificaciones sobre el peculio para personas privadas de libertad, establecer un régimen complementario de reinserción para persona condenadas por delitos sexuales.

En los últimos años fue integrante del Comité para la prevención de la tortura.