Nacha Guevara fue internada y habló desde la clínica

En las últimas horas se conoció que Nacha Guevara fue operada de urgencia, en una intervención que implicó la colocación de dos stents. Fue la propia actriz y futura jurado del “Cantando 2024” quien apareció en sus redes sociales contando cómo está, qué le pasó y hasta admitió que la experiencia le resultó muy buena.

Este sábado 14 de septiembre a primera hora de la mañana, Nacha grabó un video desde la cama del Sanatorio Finochietto para llevar tranquilidad a los casi 400 mil seguidores que posee en su cuenta de Instagram. Allí expresó: “¡Buen día! Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano porque aquí la vida empieza muy temprano”.

"Lo que les quiero contar es que estoy bien, que se queden tranquilos. Me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia. Aunque les parezca mentira, ha sido una muy buena experiencia", sumó, antes de contar el motivo de su internación.

“Lo que me sucedió es que tenía un dolor en el pie izquierdo y me hice ver porque no se me iba. Me hicieron un estudio y descubrieron que había un arteria que estaba obstruida. Entonces había que desobstruirla”, contó Nacha, para luego anunciar que su espectáculo musical previsto para esta noche en el Torcuato Tasso quedó pospuesto para el 5 de octubre, dos días después de su cumpleaños.

Por último, la actriz que se prepara para debutar el próximo 23 de septiembre en el jurado del “Cantando 2024” en la pantalla de América TV, agradeció por el apoyo de sus seguidores y la contención que recibió por parte de los médicos y de sus seres queridos: “He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño de afuera, de ustedes. Y me he dado cuenta que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida porque ustedes saben que el amor sana”.