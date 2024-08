Nacho Torres va tras los intereses de la "casta judicial"

El ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi, anunció que el Gobierno provincial enviará un proyecto de ley a la Legislatura con el objetivo de prohibir y eliminar los enganches salariales, una práctica que vincula automáticamente los aumentos salariales locales a las pautas nacionales, incluso en otros poderes del Estado.

Eraso Parodi subrayó la importancia de esta iniciativa para reafirmar la autonomía provincial en materia presupuestaria y asegurar que las discusiones salariales se basen en las realidades económicas de Chubut. "Por la autonomía que tenemos en materia provincial, nosotros tenemos nuestro propio presupuesto, y las pautas salariales se deben discutir sobre nuestro presupuesto", explicó el ministro.

El proyecto de ley no solo prohibirá la creación de nuevos enganches salariales, sino que también eliminará los que actualmente existen en diversas áreas, incluyendo la Justicia y algunos organismos de control, entre otros.

"No va más con los enganches salariales que existen, se va a terminar", afirmó Eraso Parodi en Radio Chubut.

El ministro aseguró que esta medida no afectará los salarios actuales ni provocará disminuciones. "No se va a tocar ningún salario, no habrá disminución. La discusión tendrá que ser paritaria", aclaró, destacando que el objetivo es terminar con la inequidad que estos mecanismos han generado en el sistema salarial de la provincia.

Eraso Parodi enfatizó que el gobierno de Chubut está comprometido en erradicar privilegios y en garantizar los derechos de los trabajadores. "Hay un compromiso de terminar con privilegios y asegurar derechos", concluyó.