Nación aportará $360 millones para el mejoramiento barrial

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, encabezaron este viernes en Comodoro Rivadavia, junto al intendente Juan Pablo Luque, la ceremonia de clausura de la 94° asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, encuentro que reunió durante dos días a funcionarios del área de todas las jurisdicciones del país.

El cierre de las jornadas tuvo lugar a lo largo de esta mañana en el Hotel Lucania y participaron, además, la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano –a cargo de la presidencia- Ivana Papaianni y el secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti.

En el acto, el mandatario provincial suscribió con el ministro nacional un contrato por más de 358 millones de pesos para la obra de consolidación urbana en las fracciones 14 y 15 de Comodoro Rivadavia, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA).

Además, la titular del IPV en Chubut hizo entrega a Ferraresi del proyecto de construcción (memorias, planos y presupuesto) de unidades habitacionales asistidas para la Salud Mental de Trelew.

SOLUCIONES HABITACIONALES

En su discurso de clausura, Arcioni reveló: “nosotros con mucho esfuerzo, con el Instituto Provincial de la Vivienda, logramos encauzar las cuestiones financieras. Con el apoyo del Gobierno Nacional, hoy podemos decir que en nuestra provincia hemos llegado a cada uno de los rincones”, destacó.

El mandatario provincial aseguró: “lo importante es dar una respuesta, y para hacerlo es por lo que estamos todos hoy aquí”. Remarcó además la presencia del “ingeniero Ferraresi con su equipo, eligiendo a Comodoro Rivadavia como sede de esta asamblea. Para nosotros es un orgullo que con esta convocatoria podamos desarrollar y llegar con soluciones habitacionales”.

Arcioni consideró que jornadas de estas características demuestran que el “federalismo no queda en lo discursivo. Cuando uno convoca a áreas de las distintas provincias para planificar, trabajar, observar lo que hace cada una y así poder ir potenciando las jurisdicciones, a nosotros nos llena de orgullo”.

“Nosotros somos una provincia donde realmente está reflejado el federalismo que tanto se invoca desde el Gobierno Nacional. Nuestra provincia desde el año 2017 a la fecha ha entregado 1.860 hogares, y siempre la demanda es constante”, señaló.

El gobernador manifestó que en Comodoro Rivadavia “hemos entregado desde 2018 a la fecha 760 viviendas, venimos construyendo y haciendo aún más con un gran esfuerzo. Esta provincia ha pasado por una situación financiera muy complicada y algo que no hemos perdido de vista fue justamente la construcción y llegar con una solución habitacional en toda la provincia”.

Agregó que la provincia del Chubut hace hincapié “en la vivienda para todos, teniendo en cuenta el género, a los adultos mayores donde vamos a estar suscribiendo un convenio para poder llegar con 40 viviendas para ellos con una inversión superior a los 400 millones de pesos”.

Arcioni se refirió a la política habitacional llevada adelante por la gestión nacional anterior e indicó que en aquel momento “las viviendas quedaron totalmente detenidas”.

En ese sentido manifestó: “nosotros teníamos un proyecto acá en Comodoro y los 700 hogares quedaron paralizados, porque en esos tiempos Chubut no era una prioridad. Esas cosas no las puedo aceptar, porque acá estamos hablando de personas, de hogares, de proyección, de tranquilidad, de esperanza, y con eso no se puede jugar”.

Arcioni destacó el compromiso del Gobierno nacional, valoró el acompañamiento “de la intendencia con el aporte de tierras” y realzó el trabajo junto a las operadoras “sobre todo con YPF, que ha implementado un plan de abandono de pozos petroleros que nos permite proyectarnos a un futuro”.

DEUDA HISTÓRICA

Tras el cierre de las jornadas, el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, manifestó en conferencia de prensa que “Argentina jamás tuvo una política de Estado que tenga que ver con el hábitat, y la inversión en esta gestión en materia de viviendas es inédito, no ha existido algo así nunca en el país”.

El funcionario nacional reveló: “nosotros llegamos al Gobierno con 55 mil viviendas paralizadas en toda la Argentina. Y ahora depende de nosotros, siempre las urgencias existen y buscar los caminos de transparencia cuando hay tanta demanda es necesario”.

Sostuvo que es central “articular, entre todos, esta planificación de generación de suelo urbano que nos permita poder saldar la deuda histórica que tenemos en Argentina”. Y eligió la tarea que realiza Chubut en materia de temática de ampliación de derechos. "Es fácil trabajar con esta provincia porque tiene la vocación de hacer".

Mientras, el intendente Juan Pablo Luque señaló que, en menos de diez años, la ciudad duplicó su población. En ese contexto, “teníamos la necesidad de poder hacer grandes loteos para que nuestra gente pueda vivir con dignidad”.

El jefe comunal precisó que fue ahí cuando se creó las fracciones 14 y 15. “Con un gran esfuerzo del Municipio y la Provincia se fueron haciendo obras de servicios y necesitábamos hacer más obras. Este convenio que se acaba de firmar, que ya fue licitado, va a permitir llevar adelante todas las obras de agua, cloacas, cordón cuneta”.

Luque consideró que la manera de concretar este tipo de obras es “el trabajo en conjunto”.