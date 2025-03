Nano, de Gran Hermano, confesó "un accidente sexual"

Giuliano "Nano" Vaschetto, exparticipante de Gran Hermano 2025, generó revuelo en las redes sociales tras anunciar que tuvo que ser operado de urgencia a causa de un inesperado accidente de índole íntima.

A través de su cuenta de Instagram, el exconcursante decidió compartir detalles sobre su estado de salud y despejar las dudas de sus seguidores. "Bueno chicos, despejo dudas. Me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave, vine a operarme porque tuve un accidente sexual", explicó con total sinceridad.

Luego, con humor, agregó: "Eso que todos están pensando, así que nada, todo bien. Gracias por preocuparse y quédense tranquilos".

El mensaje de Vaschetto rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de especulaciones sobre lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento no brindó detalles específicos sobre la naturaleza de la lesión ni la intervención a la que fue sometido.

A pesar de la particularidad del episodio, sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y le desearon una pronta recuperación.

Nano, quien se destacó en el reality por su carisma y su vínculo con otros participantes, sigue compartiendo actualizaciones con su comunidad mientras atraviesa este inesperado momento en su vida personal.