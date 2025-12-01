Náutico Rada Tilly y Santa Lucía son campeones regionales Sub 14 Damas

El “Aurinegro” se coronó en el nivel “B” y “Santa” festejó en el “C”. La Barranca se consagró en el “A”.

Se disputó el fin de semana en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el Campeonato Regional de Clubes de Hóckey de Campo para la categoría Sub 14 Damas A, B y C, que fue organizado por la Asociación Austral y fiscalizado por la Confederación Argentina (CAH).

En ese contexto, el certamen se disputó en Calafate RC, en Comodoro RC como así también en Náutico Rada Tilly.

En el nivel “A”, el título quedó para La Barranca de La Pampa que le ganó 5-4 a Independiente de Neuquén.

Los goles de las pampeanas los marcaron Oriana Savy -en tres ocasiones-, Angiulina Pessi y Alma Panasiuk. Para las neuquinas convirtieron Josefina Acuña -dos-, Lola Granea y María Salas.

Por su parte, en el nivel “B”, el título quedó para Náutico Rada Tilly, que superó por 5-3 a Puerto Madryn RC, y de esa manera logró el ascenso al “A”.

Los tantos del “Aurinegro” los anotaron Agostina Saiz Torres en tres ocasiones, Francesa D’ Elía y Emilia Buzzi. Mientras que para los del “Lobo Marino” marcaron Pilar Bartolo -dos veces- y Petra Ierasi.

Mientras que en el “C”, se consagró Santa Lucía de Comodoro Rivadavia, que venció 2-0 a Marabunta B de Cipolletti, Río Negro. Los dos goles de la victoria y título fueron obra de Agustina Pezzuchi y Franca Robledo.

De esa manera, este domingo dio por finalizado el Regional Sub 14 Damas que contó con la presencia de 21 equipos de Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, y que se llevó a cabo en Calafate RC, Comodoro RC y en Náutico Rada Tilly, desde el último jueves hasta este domingo.

Cabe destacar que este certamen contó con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes, las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y el ente provincial Chubut Deportes.

…………….

Panorama – Sub 14

Finales

Damas “C”

- Santa Lucía 2 (Agustina Pezzuchi y Franca Robledo) / Marabunta B 0.

Damas “B”

- Náutico Rada Tilly 5 (Agostina Saiz Torres 3, Francesca D’Elía y Emilia Buzzi) / Puerto Madryn RC 3 (Pilar Bartolo 2 y Petra Ierasi).

Damas “A”

- La Barranca 5 (Angiulina Pessi, Alma Panasiuk y Oriana Savy 3) / Independiente 4 (Lola Granea, María Salas y Josefina Acuña 2) .

……………

Posiciones finales

Damas “A”

1º La Barranca.

2º Independiente (Neuquén)

3º Roca RC (General Roca, Río Negro).

4º Neuquén RC

5º Marabunta

6º Estudiantes de Santa Rosa

7º Los Perales

8º Chenque RC

Mejor jugadora del torneo: Alma Panasiuk (Las Barrancas).

Mejor arquera del torneo: Olivia de Barros (Marabunta).

Mejor jugadora de la final: Alma Panasiuk (Las Barrancas).

Damas “B”

1º Náutico Rada Tilly

2º Puerto Madryn RC

3º Patoruzú RC

4º Santa Rosa Rugby.

5º Independiente

6º Calafate RC

7º Club San Martín

8º Club Empleados de Comercio.

Mejor jugadora del torneo: Genoveva Lorda (Santa Rosa Rugby).

Mejor arquera del torneo: Valentina Macat (Puerto Madryn RC).

Mejor jugadora de la final: Agostina Sáiz Torres (Náutico Rada Tilly).

Damas “C”

1º Santa Lucía Golf Club (C. Rivadavia)

2º Marabunta B (Cipolletti, Río Negro)

3º Integración Deportiva (Villa Regina, Río Negro).

4º Deportivo Portugués (C. Rivadavia)

5º Club Alta Barda B (Neuquén).