Némesis Jiu Jitsu organizará el Open Comodoro 2026

Los artistas marciales comodorenses Alhanna Henning y Emilio Guerrero integrantes de la Academia Némesis Jiu Jitsu se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes y confirmaron su calendario deportivo.
También lograron el apoyo para el “Comodoro Open Jiu Jitsu Championship 2026” que se desarrollará el 15 de marzo en el Gimnasio municipal Nº 1 y para el viaje de cuatro competidores al Campeonato Mundial de Brasil.
Los integrantes de la Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) avanzan difundiendo el deporte en la ciudad. La medallista del Grand Slam Río de Janeiro 2024, Alhanna Henning, luego de la reunión expresó: “Tenemos un año con un calendario importante deportivo y un año también de organizaciones de eventos, así que estuvimos con Hernán -por Martínez- conversando y organizando todo el año 2026”.
“Nosotros es la primera vez, el primer año que vamos a hacer el Open Comodoro Rivadavia, que va a ser el 15 de marzo en el Gimnasio número uno. A partir de las 8 de la mañana comenzará la organización. Vamos a estar todo el día trabajando y vamos a recibir atletas de toda la Argentina, de distintas ciudades”, dijo Alhanna Henning.
CAPACITACION DE ARBITRAJE
Cabe recordar que Eduardo Duarte es el referente de la Asociación Argentina de Jiu-Jitsu Brasileño y vendrá a Comodoro Rivadavia.
“Estamos entre todos con el equipo de Némesis organizando el torneo, entre todos los atletas ayudando a nuestro profesor Emilio Guerrero –cinturón negro un grado-, que es quien está a cargo de la academia. La idea es hacer un buen torneo, cosa de que ya sea una impronta para todos los años y se continúe realizando año tras año”.
“Y Dudú, que es como nosotros lo llamamos a Eduardo Duarte, va a estar presente en el torneo. Unos días antes va a venir para organizar una capacitación de arbitraje, no solamente para todos los que vamos a estar colaborando con el arbitraje en el torneo, sino también aquellas personas que ya sean atletas o estén participando del deporte y quieran sumar conocimiento, para próximamente sumarse a todo lo que es el mundo del arbitraje”, anticipa Alhanna Henning (cinturón morado).
Con respecto a la preparación y participación en el Campeonato Mundial Alhanna Henning anticipó. “En el mes de noviembre nos estamos organizando para participar del Mundial que es en São Paulo, Brasil. Somos cuatro atletas que vamos a competir a nivel profesional y a nivel master, así que también estamos organizando esa agenda con Hernán Martínez, con Comodoro Deportes. Lo importante será llegar óptimos y bien preparados para el mundial en noviembre”.