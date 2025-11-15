Será este sábado desde las 17. El “Lobo” recibe a Club Empleados de Comercio de Trelew y el “Azzurro” visita en Caleta Olivia al colista Camioneros.

Newbery y la CAI van por una victoria clave en el Regional

Este domingo, en el nuevo horario de las 17, se jugará la quinta fecha de la Zona 11 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, donde los representativos de Comodoro Rivadavia irán por una victoria para quedar a tiro de la clasificación.

En ese contexto, Jorge Newbery recibirá a Club de Empleados de Comercio de Trelew. Será con una terna arbitral de Caleta Olivia, que estará encabezada por Jonathan Galleguillo, quien estará acompañado por Juilio Arroyo y Juan Vallejo.

El “Lobo” llega a este partido con victoria ante Comisión de Actividades Infantiles por 3-1, resultado que dejó sin invicto al cuadro “azzurro”.

Por su parte, el CEC, goleó 3-0 a Camioneros de Caleta Olivia, y con esos resultados, la tabla quedó con tres punteros: Newbery, CAI y el elenco del Valle del Chubut.

Mientras tanto, en Caleta Olivia se presentará la CAI, con la ilusión de un nuevo triunfo, ante Camioneros, que todavía no sumó siquiera una unidad. En este partido, que se jugará en el estadio municipal “Juan Domingo Perón”, tendrá una terna de Comandante Luis Piedra Buena. El juez principal será Fabio Kiona, mientras que sus asistentes serán Walter Romero y Matías Rojas.

………………..

Programa de la 5ª fecha

DOMINGO 16 – Zona 11

En Comodoro Rivadavia

17:00 Jorge Newbery vs Club Empleados de Comercio.

Arbitro: Jonathan Galleguillo (Caleta Olivia).

Asistentes: Julio Arroyo (Caleta Olivia) y Juan Vallejo (Caleta Olivia).

Cancha: Jorge Newbery.

En Caleta Olivia

17:00 Camioneros vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Fabio Kiona (Cte. Luis Piedra Buena).

Asistentes: Walter Romero (Cte. Luis Piedra Buena) y Matías Rojas (Cte. Luis Piedra Buena.

Cancha: Camioneros.