Nicolás Barrientos es nuevo jugador de Deportivo Madryn

El Deportivo Madryn continúa reforzando su plantel con miras a una nueva temporada de la Primera Nacional de fútbol, cuyo inicio está previsto para el primer fin de semana de febrero de 2026.

En ese contexto, el club chubutense, que en esta ocasión tendrá como entrenador a Cristian Díaz, sumó en las últimas horas a un nuevo refuerzo.

Se trata de Nicolás Barrientos, quien es un mediocampista de 30 años, y que viene de jugar en Sportivo Armeliano de la Primera división de la Liga de Paraguay.

Cabe destacar que Barrientos es surgido de Tristán Suárez -debutó en 2015-, y tuvo pasos por Güemes de Santiago del Estero, All Boys de Floresta (Buenos Aires), Instituto de Córdoba y Guaraní de Paraguay.

Deportivo Madryn, que en esta temporada estuvo muy cerca de subir a la Liga Profesional, debutará en el grupo “A” de la Primera Nacional ante Colón de Santa Fe en calidad de visitante. Mientras que en la segunda fecha, hará su estreno en el estadio “Abel Sastre” ante Deportivo Morón.