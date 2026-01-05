Nicolás Maduro enfrenta a la Justicia de EE.UU. en Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en su primera audiencia judicial en Estados Unidos, luego de haber sido detenido en territorio venezolano y trasladado en un operativo de alto impacto al país norteamericano.

La audiencia se desarrolla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y marca un giro histórico en una causa iniciada hace años por la Justicia estadounidense, que acusa al mandatario de liderar una estructura criminal vinculada al narcotráfico internacional. Junto a él también deberá presentarse su esposa, Cilia Flores, señalada como parte del mismo entramado delictivo.

De acuerdo a la información oficial, Maduro fue arrestado en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en las afueras de Caracas, y trasladado de inmediato a Estados Unidos. Actualmente permanece alojado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad, luego de haber pasado por dependencias vinculadas a la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El caso está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien encabeza la audiencia en la que se espera la lectura formal de los cargos, la confirmación de identidades y la definición de las primeras medidas procesales. Se trata de un magistrado con extensa trayectoria en causas de alto perfil judicial.

Las acusaciones contra el mandatario venezolano incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de armamento con fines criminales. Según la Fiscalía del Distrito Sur, la investigación sostiene que el narcotráfico habría sido utilizado como herramienta de financiamiento y presión política durante años.

En el caso de Flores, los cargos apuntan a presuntas tareas de apoyo logístico y financiero dentro de la misma organización. Fuentes judiciales citadas por medios estadounidenses indicaron que ambos podrían quedar en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.

Tras la captura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un comunicado conjunto con el FBI y la DEA en el que aseguró que el procedimiento se realizó conforme a la ley y que los delitos imputados tuvieron un impacto directo en la violencia y la crisis de drogas en la región.