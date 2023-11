Nicole Neumann no invitó a su madre al casamiento

Nicole Neumann y Manu Urcera darán el "sí, quiero" este miércoles 8 de noviembre en una celebración exclusiva en Neuquén. Muchas veces se habló de los invitados, y en este punto se hizo mucho foco sobre la presencia o no de la madre de la modelo, Claudia Neumann.

Tras varios meses de idas y vueltas, con mucha incertidumbre, la madre de la modelo rompió el silencio y habló de su situación. Sabiendo los antecedentes que existen entre ambas, con una larga rivalidad y un conflicto no resuelto hace años, aclaró los motivos por los cuales no asistirá al evento.

La trama se dio a conocer en Socios del espectáculo, cuando Nancy Duré reveló que se contactó con Claudia vía WhatsApp para preguntarle si estaría presente en la boda de su hija. “¿Venís finalmente al casamiento de Nicole?”, preguntó la panelista.

“¡Hola Nancy! No estoy invitada, ¡besos!” fue la respuesta que recibió por parte de la madre de la modelo. Vale recordar que hace algunos meses atrás la propia Nicole habló sobre este tema y admitió que aún no estaba segura de invitar a su mamá a la celebración.

La charla entre la periodista y Claudia continuó, ya que Nancy quiso saber en qué términos estaba la relación de madre e hija. “¿Pudiste hablar con ella?” preguntó, y luego explicó: “Empieza a escribir, escribir y escribir, pero no manda nada. Escribe y borra”.

Ante la falta de respuesta, Duré insistió y volvió a consultarle por el estado del vínculo con Nicole: “¿O no tenés diálogo?”. Pero la respuesta de la mujer sorprendió a todos: “Cada loco con su tema”. Así, utilizó una frase letal para referirse a la relación con su hija.

"Y ahí cesó el diálogo, no me siguió contestando. Pero lo que me llamó la atención es justamente que me confirmara que no la había invitado porque en el último diálogo que habíamos tenido era como que no quería hablar demasiado”, agregó después la panelista de SdE.

“En su momento, Gege, la hermana de Nicole, llama a Claudia y le pregunta: ‘¿Vos querés venir al casamiento?’. Y ella le contesta: ‘Amor mío, así no se invita a una madre. Aparte no me pagan ni el pasaje’. Y ahí ya se definió que no iba”, sumó por su parte Paula Varela. La relación entre madre e hija parece seguir muy tensa.