Ninkovic y Aeschlimann listos para el prólogo de la Cape Epic 2026

Los representantes del Golfo San Jorge comenzarán este domigo su participación en la exigente carrera de mountain bike a desarrollarse en Sudáfrica.

Los ciclistas Martín Ninkovic (Rada Tilly) y Roberto Aeschlimann (Caleta Olivia), representantes del Golfo San Jorge, se encuentran preparados para el inicio de la Absa Cape Epic 2026, cuya competencia comenzará este domingo con el tradicional prólogo que abrirá oficialmente la carrera en Sudáfrica.

Tras meses de planificación y preparación, la dupla confirmó que todos los trámites administrativos y gestiones de inscripción han sido completados con éxito, quedando plenamente habilitados para participar en una de las competencias por etapas de mountain bike más exigentes y prestigiosas del mundo.

El prólogo, instancia clave que define los primeros tiempos y el orden de largada para las etapas posteriores, marcará el comienzo de un recorrido que en total supera los 690 kilómetros e incluye importantes desniveles acumulados. La Cape Epic se caracteriza por su formato en parejas, que exige coordinación, resistencia y un elevado rendimiento técnico.

Ninkovic y Aeschlimann arribaron a Sudáfrica en óptimas condiciones y completaron los procesos de acreditación, chequeo técnico de sus bicicletas y reuniones informativas obligatorias. Ambos destacaron la seriedad del proceso organizativo y la magnitud del evento.

“Llegamos al punto más esperado después de meses de trabajo. Haber finalizado todas las gestiones administrativas y estar a un día del prólogo nos llena de motivación. Estamos listos para representar al Golfo San Jorge de la mejor manera”, expresaron los deportistas.

La participación de la dupla patagónica constituye un motivo de orgullo para Rada Tilly, Caleta Olivia y toda la región, que seguirá de cerca cada etapa de esta competencia que reúne a ciclistas profesionales y amateurs de alto rendimiento de distintos países del mundo.