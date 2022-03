"No era su amante ni la maté", dice el sospechoso de la familia

“Era amigo de Marcelo y no fui amante de Nora ni la maté. Me metieron en una lista de 20 hombres tildados de amantes que ni siquiera la conocían. Todo fue un bochorno, ni respeto tuvieron por la víctima y su familia. Fue un culebrón espantoso”.

Con esas palabras, el empresario rural Miguel Rohrer, el sospechoso de haber matado a Nora Dalmasso según la familia Macarrón, se desahogó en un chat con Infobae.

El entorno de Facundo, el hijo del acusado y de la víctima, anticipó que iba a hacer referencia al empresario en su declaración que se espera para la jornada de hoy en el juicio contra el viudo Marcelo Macarrón en los tribunales de Río Cuarto. Aseguraron que hablaría sobre un sospechoso sobre “el que nunca se puso bien la lupa”. Ese sospechoso es Rohrer.

A Rohrer, de 65 años, le dicen “El Francés” aunque él prefiere “El Ruso”. Durante un tiempo mantuvo una amistad con la familia: en 2003, invitó a Macarrón y a Nora a las Islas Vírgenes. Siempre fue el presunto homicida de Nora en las sospechas de Marcelo y su hijo. También del abogado Marcelo Brito, defensor en el juicio del viudo de Nora, asesinada el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf de Río Cuarto.

“LA VEIA DOS VECES POR AÑO”

Rohrer aparece mencionado en la causa. El anterior fiscal a Luis Pizarro, Daniel Miralles, llegó a investigarlo. El 12 de diciembre de 2016, Rohrer se sometió a la extracción de sangre para la prueba de ADN en los tribunales de Río Cuarto. Cuando declaró, cometió una especie de fallido. “Era la madre de unos chicos que iban al colegio con mis hijos. Éramos conocidos (...) La veía dos veces por año en una relación se...eh...relación social...”, afirmó según la transcripción.

El fiscal lo apartó de sus sospechas por falta de pruebas, según él, y porque el análisis genético no lo ubicó en la escena del crimen.

Aquella vez, cuando fue abordado por la prensa, el empresario dijo: “De esta historia se hizo una telenovela mexicana, donde se involucró mucha gente inocente. Río Cuarto vivió un escándalo lleno de hipótesis falsas”.

En la declaración que dio Facundo el 10 de enero de 2007 en calidad de testigo mencionó que su madre tenía una “relación cálida” con (el empresario Miguel) Rohrer. Según Brito, “El Francés” volvió a entrar en escena por las escuchas de la ex SIDE que figuran en la causa. Los audios hicieron saber que estaba en Río Cuarto y no en Buenos Aires -como había declarado- el día del crimen, versión que todavía mantiene.

“Todo esto es una estrategia del siniestro abogado Brito de distraer y cambiar el foco del imputado. Yo vivía desde 1999 en Buenos Aires, es una mentira que me fui de Río Cuarto luego del lamentable hecho, que dejó a Nora Dalmasso sin vida. Además nunca tuve un auto chico y blanco, como se dijo”, siguió en el chat con este medio. También, contó que los fiscales investigaron todo lo que declaró como testigo: “Por eso no me involucraron y voluntariamente me presenté a q me tomen muestra de ADN, que fue negativo, obviamente”.

La familia de Nora, a través de Marcelo Brito, había pedido en su momento que se lo investigara. “No conozco cuál sería el móvil, ni si el empresario la mataría, lo que digo es que debe ser investigado”, insistió Brito.

Rohrer le dijo a Infobae que analiza iniciar acciones legales si es que alguien mancha su nombre “y buen honor”. La expectativa por oír su nombre en la declaración de Facundo Macarrón o su hermana Valentina, que comenzó poco antes del mediodía, es intensa.

