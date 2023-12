El ministro de Economía presentó un plan de 10 puntos destinado, dijo, a “evitar la catástrofe”. Confirmó que el gobierno no hará más obra pública, reducirá los subsidios al transporte y la energía y las transferencias discrecionales a las provincias.

No habrá obra pública, subsidios ni plata para las provincias

"Si uno le preguntara a los argentinos cuál es el mayor problema, más del 95% de las respuestas se las llevaba la deuda, el inflación y el dólar. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre el fiscal", afirmó este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, antes de anunciar el brutal programa de ajuste que implementará el gobierno de Javier Milei.

"Siempre hemos sido adictos al déficit, solucionar las consecuencias nunca han solucionado las raíces del problema y por eso hemos caído en crisis recurrentes", añadió.

"De los últimos 120 años, Argentina ha tenido déficit en 113. Esto quiere decir que tuvo que financiar ese déficit, con deuda o con emisión. Gastar más de lo que se recauda es la razón de nuestros problemas", acotó Caputo.

"Venimos a solucionar este problema de raíz para no tener que padecer más inflación y pobreza. No hay más plata, no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos", repitió.

En ese contexto, una de las medidas será “reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las provincias, recursos que se han usado como moneda de cambio para hacer política”.

Asimismo, “el Estado Nacional no va a licitar pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado. El Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”.

Y como si esto no fuera poco, “se reducen los subsidios a la energía y al transporte. "El Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho engañando a la gente, haciéndoles creer que les pone plata en el bolsillo pero se paga con la inflación", dijo quien pareció pararse desde afuera de la política de la que es parte.

Como para paliar la pobreza, miseria y desocupación laboral que viene, anunció también el ministro que “se mantienen los planes Potenciar Trabajo de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 2023. Vamos a duplicar la Asignación Universal por Hijo y vamos a aumentar la Tarjeta Alimentar al 50%. Esto va en línea con lo que decíamos antes: que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita".

El paquete de ajuste fue respaldado en un comunicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).