"No impacta una tercera vez porque pensó que yo estaba malherido"

Dalma Levicoy (24) y su pareja Ignacio detallaron las secuelas que les quedaron luego del ataque que sufrieron en la madrugada del domingo 6 de febrero por parte de Franco Ariel Almonacid (24), quien embistió con su camión en dos oportunidades el auto en el que la pareja se desplazaba con amigos. Ya habían tenido un entredicho poco antes en una cervecería ubicada en el barrio Industrial. Por ello, Almonacid –que hoy se halla en prisión- había sido echado del lugar junto a sus amigos.

El novio de Dalma contó en FM Del Mar que le quedaron “muchas contusiones en la cabeza; mucho dolor. Por suerte tenía el cinto, como siempre, y eso me ayudó bastante al momento de no hacer mala fuerza con la espalda, pero la cabeza golpeó por todos lados”.

Por su parte Dalma aclaró que la violencia del ahora imputado por “tentativa de homicidio” es de larga data. “Anteriormente se movía también por el tema de justicia, con un tema de mi nene que le cambió la identidad; después nos quemó el auto de mi suegra y después escraches por todos lados, pero ahora este último fue mucho más violento”, señaló.

Dalma se explayó acerca de cómo su expareja la hostigaba. “Me escrachaba en el hecho de que yo no le dejaba ver a mi hijo porque como mi hijo tenía el apellido… bueno, la jueza me había obligado a que lo vea cuando el nene no se quería ir; entonces ellos (Almonacid y su familia) me escrachaban a mí por Facebook; por redes, diciendo que yo era la mala madre que no le dejaba ver un hijo a un padre”.

También Dalma recalcó que el niño no es hijo biológico de su ex pareja y que éste siempre lo supo “A mi nene me lo traían en muy mal estado, sucio, con mucho frío, con mocos; siempre venía ‘mocosiento’; lleno de tierra”.

La pareja continúa con temor. “Los contactos los tiene a través de la familia que acá en Comodoro tiene dos negocios importantes y de ahí ya transa con políticos”, denunció la joven.

Fuente: FM Del Mar