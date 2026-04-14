La exposición mediática volvió a golpear de lleno a la familia de Diego Maradona. En las últimas horas, Verónica Ojeda rompió el silencio y expresó su preocupación por las burlas que recibe su hijo, Dieguito Fernando, tras la viralización de un video en redes sociales.

"No lo tolero más": Verónica Ojeda denunció bullying contra su hijo

El episodio se originó cuando el niño, en medio de la cobertura mediática por el juicio por la muerte de su padre, expresó espontáneamente: “Justicia por el padre”. La frase se difundió masivamente y, lejos de generar empatía, derivó en comentarios ofensivos y situaciones de hostigamiento en redes.

En declaraciones televisivas, Ojeda fue contundente: “Esa frase generó muchas burlas y ya no lo tolero más”. Además, confirmó que su hijo —de 13 años— vio los comentarios y se mostró afectado por la situación.

La madre también explicó que el adolescente atraviesa un cuadro particular: tiene un trastorno específico del lenguaje y rasgos dentro del espectro autista, lo que agrava el impacto emocional de la exposición y las críticas.

“Le genera ansiedad, lo perjudica. Por eso salgo a hablar: esto tiene que parar”, sostuvo.

Ojeda remarcó que el niño recibe acompañamiento profesional y que la familia trabaja para contenerlo, aunque reconoció que el peso del apellido Maradona amplifica cualquier situación.

En ese sentido, diferenció el ámbito escolar —donde aseguró que no hay conflictos— del impacto que generan las redes sociales y la repercusión pública.

El juicio por la muerte de Maradona

El caso se da en paralelo al avance del juicio por la muerte del exfutbolista, donde siete profesionales de la salud están imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Mientras el proceso judicial busca determinar responsabilidades, la familia vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por una situación que abre otro debate: el límite entre la exposición mediática y el cuidado de niños y adolescentes en redes sociales.