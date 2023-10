La dirigente de Juntos por el Cambio sorprendió con un llamado a Jonatan Viale mientras conducía su programa en LN+ y fue tajante: "Decí la verdad, dentro de seis meses no vale el perdón".

"No mientas": la feroz charla telefónica en vivo entre Carrió y un periodista

Elisa Carrió llamó furiosa al aire a Jonatan Viale y mantuvo un durísimo ida y vuelta con el periodista a raíz de la interna dentro de Juntos por el Cambio tras la decisión de Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei en el balotaje que lo enfrentará a Sergio Massa.

Fue mientras el periodista conducía el programa que encabeza en LN+, donde discutía con un gráfico cuál sería la postura de los políticos de cara a la segunda vuelta: con Massa o con Milei.

En ese momento la dirigente de Juntos por el Cambio se comunicó de forma telefónica y le recordó que fue la única en denunciar al ministro de Economía por hechos delictivos años atrás.

"Es mentira que todos lucharon contra el kirchnerismo. Vos sabés y todos sabén que la única fuerza que luchó contra el kirchnerismo somos nosotros", comenzó diciendo la fundadora de la Coalición Cívica.

Acto seguido, expuso sus motivos para diferenciarse de la postura cercana de Mauricio Macri y Bullrich hacia Milei. "No voy a estar con la venta de órganos y de niños. A mí lo único que me interesa es defender a la humanidad. Por eso estoy defendiendo a tu pueblo, el judío".

Fue entonces cuando Lilita apuntó contra Viale: "No me pongas en la incoherencia". Y ante la interrupción del periodista, la fundadora de Cambiemos reaccionó contundente. "Silencio", lo paró en seco.

"No mientas, porque tu pueblo pasó la Shoá (Holocausto)", agregó la exlegisladora y provocó una fuerte reacción de Viale: "Un poquito de respeto. Acá patoteadas no, estás confundida. Comparar a Milei con Hitler me parece una banalización absoluta de lo que nos pasó a los judíos".

Sin embargo, Carrió subió la apuesta y añadió sin filtro: "Reflexioná la conciencia: cuando Hitler llamó al Comité Judío para que elija quién iba a la shoá y quién no, dijo, ustedes tenían otra posibilidad no tenían qué elegir. Ustedes tenían la oportunidad de no tener posición". Ante la pregunta de Viale si lo comparaba a Milei con Hitler, ella respondió sin dudar: “Sí, lo dije hace rato".

Luego, volvió a ratificar su llamado a impugnar el voto ya que "entre dos malos hay que alejarse del mal querido”. Asimismo, contó que fue perseguida por Massa y que uno de sus hijos vive fuera del país por culpa del ministro de Economía. "Voy a cortar la televisión para siempre porque ustedes me van a causar un ACV", finalizó antes de cortar abruptamente.