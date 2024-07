"No sé si están heridos por Messi y la Copa del Mundo o porque no les gustamos"

Marcos Moneta, jugador de Los Pumas Rugby 7's sobre la hostilidad del público francés:



“Disfruto un montón. No sé si están dolidos por Messi y el Mundial o no les gustamos. Tal vez estén asustados por nosotros, no lo sé”.



Hoy: FRANCIA vs ARGENTINA.pic.twitter.com/yvFygQfjYt