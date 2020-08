El director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) opinó sobre un tema que permanentemente impulsa en Chubut el ministro de Seguridad, Federico Massoni.

“Es un tema más Judicial que Ejecutivo. Hay una fantasía con que estamos disfrazando de legislación algo que es política criminal. Si vas a un esquema de desfederalización es más fácil meter preso a un pibe que vende falopa en la esquina de tu casa que saber de dónde la trajo”, sostuvo José Glinski, quien fue ministro de Seguridad provincial durante el gobierno de Martín Buzzi.

“Estamos ‘verdes’ para avanzar en ese sentido. La desfederalización no es de derecha; tiene que ver con las capacidades de cada provincia para llevarlas adelante. No da la sensación de que en el narcomenudeo se avance sobre gente de clase media alta. No veo a la policía entrar a la casa de un pibe que tiene 20 pastillas”, dijo Glinski en LaCienPuntoUno.

Además, enumeró los graves problemas de infraestructura que existen en Chubut si se quisiera implementar la desfederalización del narcomenudeo. “No hay más lugar para alojar a los detenidos. Y hay problemas procedimentales para saber cómo no perjudicar una investigación de carga que empieza en Salta, pasa por Mendoza y llega a Chubut”, añadió.

Para el funcionario nacional, “la clave está en la coordinación. No es posible que solo se piense en ir a reventar bunkers; eso es un gesto bueno para la sociedad, pero no es verdad, es una fantasía; venderle a la gente caramelos de madera. Hay que entender el mercado, qué drogas legalizar, cómo es de compleja una investigación. La ley nacional existe hace mucho. Es como el aborto. Tenes posiciones a favor y en contra en casi todos los espacios políticos. Si vas a la desfederalización, quiere decir que en Chubut vas al Código Procedimental Penal”.

Afirmó Glinski que “en Argentina no se produce en escala ni marihuana ni cocaína. Sí hay problema de disputa y ajustes de cuentas entre pibitos por el territorio. Los pibes no se mueren fumando porro, si no en la pelea por el territorio. Que se armen foros de discusión sería lo ideal. Si la Provincia quiere discutir, que lo haga, pero no por los medios. Acá no pareciera que hablen entre ellos”.