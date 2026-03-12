La cantante respondió a seguidores en X y lanzó un comentario cargado de ironía con una referencia directa a una polémica explicación del vocero presidencial.

"Nos estamos deslomando": Lali volvió a la carga e ironizó con una frase que salpicó a Adorni

En medio de las controversias que rodearon al vocero presidencial Manuel Adorni tras el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York, las repercusiones continúan multiplicándose en redes sociales. En ese contexto, la cantante Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la conversación digital con un comentario que rápidamente se viralizó.

La artista interactuó con seguidores en la red social X y, en una de sus respuestas, dejó una indirecta dirigida a funcionarios del espacio político La Libertad Avanza, que en distintas oportunidades se manifestaron públicamente en su contra.

La ironía remite a una explicación que el propio Adorni había dado semanas atrás cuando fue cuestionado por haber llevado a su esposa en el avión presidencial. En aquella ocasión, el funcionario defendió la decisión con un tono enfático y sostuvo que había pedido que lo acompañara “porque es su compañera de vida”, argumentando además el esfuerzo que implicaba su trabajo.

Sobre ese antecedente se montó el comentario de Lali. Ante una consulta de una fan sobre los preparativos para su próximo show en el estadio de Estadio Monumental, la artista respondió con humor: “Jajaja, nos estamos deslomando… ¡serán shows inolvidables!”.