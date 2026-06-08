Nueva edición de becas para estudiantes de Chubut y Santa Cruz

La convocatoria de PAE y la Universidad de San Andrés está destinada a mujeres que cursen el último año del secundario o que hayan egresado y sean menores de 25 años.

Ratificando su compromiso con la formación de los jóvenes de la región, Pan American Energy (PAE), junto a la Universidad de San Andrés (UdeSA), lanzan una nueva edición de becas para estudiantes de las provincias de Chubut y Santa Cruz, en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación de Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.

El Programa de Becas PAE-UdeSA hace foco en alumnas con excelente desempeño que estén terminando o hayan egresado del colegio secundario y que tengan inquietudes y motivación para estudiar una carrera de grado en la Universidad de San Andrés.

La convocatoria está destinada a todas aquellas estudiantes -de colegios públicos y privados con subvención estatal- que estén cursando el último año del secundario, como así también aquellas que hayan egresado y sean menores de 25 años, interesadas en cursar las siguientes carreras: Licenciatura en Negocios Digitales; Licenciatura en Ciencias del Comportamiento; Ingeniería Industrial; Ingeniería en Inteligencia Artificial; Ingeniería en Biotecnología o Ingeniería en Sustentabilidad.

Algunos de los requisitos para quienes deseen aplicar son: ser argentina y vivir en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Las interesadas tienen tiempo de registrarse hasta el 30 de agosto, en el sitio www.becaspae.com

El proceso de selección consta de varias etapas. Las postulantes deberán realizar un curso virtual y luego deberán rendir un examen de ingreso. A partir de esos resultados, PAE junto a la Universidad de San Andrés designarán a las beneficiarias.

La beca contempla el 100 % del arancel universitario, el alojamiento y gastos de manutención.