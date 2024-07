Nueva protesta por la desaparición de Loan

Los vecinos de 9 de Julio cortaron totalmente la ruta nacional 123 el miércoles por la noche. Allí estuvieron el papá del niño de 5 años y otros manifestantes, que destacaron que "ya no saben qué más hacer".

Los vecinos de la localidad correntina de 9 de Julio, donde fue visto por última vez Loan Peña hace tres semanas, organizaron este miércoles una nueva protesta para reclamar la aparición con vida del niño de 5 años. Con neumáticos prendidos fuego y un cacerolazo, cortaron totalmente la ruta nacional 123.

La comunidad sale diariamente a pedirles a las autoridades provinciales, nacionales, a la Justicia y la policía por Loan Peña, pasadas las 19. Pero ya cansados de no recibir respuestas, anoche subieron el volumen de la protesta cortando la ruta con una barricada de maderas y gomas prendidas fuego, causando largas filas de vehículos varados en el acceso de la localidad.

Según informaron medios locales, participó de la manifestación José Peña, papá del niño desaparecido desde el 13 de junio. "Estoy agradecido, como siempre. De algún lado tenemos que sacar fuerza para seguir", reflexionó. “Queremos a Loan hoy y vivo”, remarcó una vecina. “Dijeron que éramos 20 gatos locos: acá está todo el pueblo de 9 de Julio”. sumó otra mujer.

Por su parte, un vecino explicó a un móvil televisivo: “Los vecinos se cansaron de ser pacíficos, por eso cortaron la ruta. No es para entorpecer, es que ya no saben qué más hacer. Están desesperados porque pasaron tantos días y Loan no aparece. Queremos hacernos escuchar”.

"Si este Gobierno tiene un poquito de dignidad, que exija la renuncia de todos los policías que estaban acá encubriendo todo", pidió otro de los presentes. “Tenemos confianza en Fernando Burlando. Que hable Laudelina. ¿Por qué no está detenida si ella estuvo en el almuerzo? ¿Por qué la protegen tanto?”, cuestionó otra vecina, en referencia a la tía que habló sobre un supuesto accidente, en el que el matrimonio integrado por la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y el exoficial de la Armada, Carlos Pérez, habría atropellado y matado a Loan.

COMO AVANZA LA INVESTIGACION

La policía científica realizó nuevas pericias en vehículos y otros objetos de personas involucradas en el caso. La Justicia Federal ordenó analizar el vehículo de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, la moto de Antonio Benítez y el automóvil Ford Ka de María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Según informó Noticias Argentinas, con esta pericia a cargo de Gendarmería Nacional, los investigadores buscan obtener posibles rastros de sangre humana y cabellos. Además, se comparó ADN con muestras de sangre que había en una toalla encontrada en una escuela que Laudelina señaló en su declaración.

A su vez, se espera saber el resultado de las pericias en los celulares de los detenidos e involucrados en el caso que se harán hoy. Se tratan de 12 teléfonos, entre los que está el de Laudelina. El del excomisario Walter Maciel ya fue peritado en Corrientes.

Por su parte, la Justicia Federal de Goya ordenó una medida de protección de custodia para Camila Ayelén Núñez, la prima del menor extraviado, y para su hija de 7 años. Camila había negado la versión del accidente brindada por Laudelina, que declaró que Loan fue atropellado y enterrado el mismo día de su desaparición.

En horas de la tarde, Camila participó de una reconstrucción de los hechos junto a sus defensores, su perito psicólogo, el padre y el hermano de Loan. La joven recreó el almuerzo y la sobremesa del pasado 13 de junio, además de la caminata hacia el naranjal. Luego, en diálogo con la prensa, su abogado Alex Cañete aseguró que el perito entrevistará a la hija de Camila, y ratificó que la familiar del menor desmiente la versión de Laudelina.

Asimismo, el abogado Carlos García Coria renunció por motivos económicos a la defensa de Antonio Benítez, el tío de Loan Danilo Peña, quien se encuentra detenido en el Complejo N°3 de Güemes, en la provincia de Salta. García Coria es el segundo letrado que dimitió, tras la abdicaciones de Jorge Monti y Marcelo Hanson hace dos semanas, quienes quedaron como representantes de Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, otros dos de los detenidos. Es factible que le asignen a Benítez un defensor oficial.

Por último, agentes de la policía federal volvieron a llevar a cabo allanamientos en las casas que Carlos Pérez y María Victoria Caillava tienen en la ciudad chaqueña de Resistencia. Las viviendas están ubicadas en la calle Necochea 915, donde Pérez iba cuando tenía que visitar a su hija, y en el Pasaje Humaitá 1310, perteneciente a su exesposa y madre de la adolescente.