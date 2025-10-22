Nuevo corte de agua para recuperar reservas

Desde las 18 horas de este miércoles se interrumpirá el suministro en toda la ciudad por 12 horas. En el Parque Industrial, la medida se extenderá a 24 horas por tareas de mantenimiento.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 22 de octubre, a partir de las 18 horas, se interrumpirá el servicio de agua potable en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia durante un lapso de 12 horas.

La medida tiene como objetivo recuperar los niveles de las reservas del sistema de Puesto La Mata, que se encuentran por debajo de lo habitual debido al alto consumo registrado en las últimas jornadas.

Como excepción, en la zona del Parque Industrial el corte se prolongará por 24 horas, también desde las 18, ya que se realizarán tareas de mantenimiento en la reserva que abastece a ese sector.

Desde la SCPL solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del agua potable, especialmente durante el período de interrupción, para evitar mayores inconvenientes en el restablecimiento del servicio.