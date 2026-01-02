Nuevo corte de agua para recuperar reservas

La interrupción del servicio comenzará este viernes por la tarde en Zona Norte y continuará el sábado en Zona Sur y Central.

El Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que este viernes 2 de enero, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se realizará un corte programado del suministro de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. En tanto, el sábado 3 de enero, a partir de las 18 y por el mismo período, la interrupción alcanzará a las zonas Sur y Central de la ciudad.

La medida tiene como objetivo recuperar las reservas de agua del sistema Puesto La Mata, afectadas por el incremento sostenido del consumo durante la temporada de verano.

Desde el área explicaron que el Sistema Acueductos mantiene el mismo caudal durante todo el año, salvo situaciones excepcionales como episodios de turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, la demanda de agua se incrementa notablemente en verano, superando la capacidad del sistema y haciendo necesarios estos cortes programados para equilibrar las reservas.

En contraposición, durante el invierno el consumo disminuye, lo que permite mantener el suministro sin interrupciones.

Finalmente, desde el Departamento de Saneamiento remarcaron la importancia de hacer un uso responsable del agua, subrayando que “no es una opción, sino una necesidad”, e instaron a la comunidad a cuidar cada gota.