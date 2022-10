El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, mantuvo un encuentro con más de 1.800 mujeres. Allí agradeció el respaldo recibido a lo largo de su gestión. Fue en instalaciones del Parque Saavedra, en un evento con referentes de distintos sectores sociales de la ciudad.

"No me olvido de todas las palabras de aliento de la gente de bien que nos pedía que no bajáramos los brazos", afirmó Arcioni, quien destacó el actual proceso de reconversión económica y productiva de Chubut. "Hoy vemos a muchas mujeres que pasaron momentos muy difíciles. Estamos de pie y lo hemos demostrado a lo largo de este tiempo", señaló.

Recordó que "venimos desde el 2014, intensificamos la campaña en el 2015 y se ganaron las elecciones del 2017 y 2019. Luego de la pandemia y los tiempos difíciles seguimos de pie".

El gobernador transmitió un reconocimiento hacia quienes mantuvieron el sentido de "justicia, igualdad y reconocimiento", añadiendo que "esa confianza es lo que me guió para tener la templanza y la actitud y seguir trabajando por lo que soñé desde que me convocó Mario Das Neves para aportar y dar lo mejor de mí".

Sostuvo luego que "nunca estuvo en mi cabeza dar un paso al costado, ni mirar hacia atrás; siempre erguidos y hacia adelante. Uno sabe lo que puede dar, más allá de las coyunturas. Todos los días tenemos cosas por hacer".

Asimismo, reconoció la labor de cooperativas, merenderos y militantes sociales por "ayudar al prójimo" pensando en el bien común. "Esa actitud no la tenemos que perder jamás", enfatizó.

"Vamos por la transformación definitiva que debe ser con todos, sin discutir y sin agravios. La única discusión posible tiene que ser por un mejor vivir jamás perdiendo las convicciones. Siempre hay que ir por más cuando se tiene mucho para dar. Creemos en el ordenamiento y la transformación", concluyó.

En el encuentro con mujeres comodorenses, Esteban Muia -participante de La Voz Argentina- hizo público su agradecimiento al Gobierno del Chubut hacia sus “embajadores artísticos”.