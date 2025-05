Obras de gas para más de 60 familias de Laprida y Caleta Córdova

Las nuevas obras se incorporan a los trabajos que ya están en ejecución en distintos barrios de la ciudad y que alcanzan a más de 700 beneficiarios.

Con el compromiso de seguir ejecutando obras fundamentales para la vida de los comodorenses, este martes el intendente Othar Macharashvili encabezó el concurso privado de precios que abarca dos nuevas obras de gas natural que beneficiarán a más de 60 familias de los barrios Laprida y Caleta Córdova. Los trabajos forman parte de un plan de ampliación de servicios básicos que se lleva adelante con fondos municipales en un contexto económico nacional adverso.

El acto, que contó con la presencia del secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Luis Romero; el titular de UOCRA, Raúl Silva; vecinos de los barrios beneficiados y representantes de las empresas oferentes, tuvo como eje central las licitaciones correspondientes a la ampliación de red de gas de las manzanas 88 y 89 de barrio Laprida, con un presupuesto oficial de $100.363.124,69 pesos y un plazo de ejecución de 120 días; y de las manzanas 31, 32, 34, 35 y 36 de Caleta Córdova, con un presupuesto de $214.088.635,00 pesos y un plazo de obra de 150 días.

Para ambas obras, las empresas Prekad SRL y Gresuco SRL presentaron sus ofertas que se encuentran en evaluación.

CONTENCION Y DIGNIFICACION

Durante su intervención, el intendente Macharashvili remarcó la prestación del gas como un servicio fundamental para mejorar la calidad de vida en los barrios. En ese sentido, destacó que “esta gestión va a seguir insistiendo en que estas obras de infraestructura básica, que dignifican a la familia, tienen que concretarse. Vamos a seguir invirtiendo los fondos que son de ustedes, de los vecinos, y generados por ustedes”.

Además, el jefe comunal puso en valor el esfuerzo del Municipio para sostener la obra pública en un escenario de paralización a nivel nacional. “Estamos pasando por un momento muy difícil para la generación de empleo, especialmente en la construcción. La actividad en el yacimiento cayó, pero también se paralizaron las obras privadas y las obras públicas nacionales. Hoy, todo lo que hacemos es con fondos propios”, resaltó.

Asimismo, Macharashvili reafirmó la decisión política de acompañar el empleo a través de la obra pública local y, en ese sentido, destacó que “cada obra que se abre se suma a otras en las que ya estamos trabajando. Además, esta semana vamos a reiniciar la obra del Centro de Encuentro en zona sur, que estuvo parada un año y medio, porque significa contención y servicios para las familias”.

Desde el gremio de la construcción, Silva agradeció la concreción de estas nuevas licitaciones, al decir que “por la situación que estamos atravesando, sea poco o mucho, todo nos sirve. La industria del petróleo está en decadencia y la construcción pasa un momento muy difícil; por eso agradecemos al intendente, al secretario Romero y a su equipo por este esfuerzo que ayuda a los vecinos porque tener gas en invierno es fundamental”.

“VEINTE AÑOS ESPERANDO UNA SOLUCION”

Andrea Fort, vecina de Laprida, participó del acto y no ocultó su alegría por el avance de la obra de gas. “Hace 20 años que estamos viviendo en el barrio y no tenemos gas. Con el frío que hace, y el valor de la leña y la garrafa, ya no damos abasto, más si tenés niños o la casa es muy grande; no se calefacciona mucho. Así que esta obra nos va a cambiar la vida”, destacó.