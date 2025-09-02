Ocho detenidos por el homicidio de un jubilado

El lunes hubo un gran despliegue policial en Pico Truncado para esclarecer el homicidio de un jubilado. Hubo siete allanamientos y ocho detenidos sospechados de estar involucrados en el brutal suceso perpetrado el 8 de agosto.

Nelson Hugo Toledo Vargas tenía 68 años, era un jubilado petrolero y fue hallado sin vida en la vivienda donde residía sin compañía. La autopsia determinó que fue brutalmente golpeado y la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo.

Los indicios en la escena del crimen daban cuenta que en este crimen actuaron varias personas y el motivo habría sido el robo dado que trascendió que meses antes la víctima había cobrado una importante suma de dinero de un juego de azar.

Las investigaciones que estuvieron a cargo de la DDI resultaron difíciles ya que en la zona donde residía no hay cámaras de video vigilancia, en tanto que en la casa la policía halló precintos, un trozo de madera, documentación de la víctima, una pinza, hisopos con manchas rojizas y tarjetas magnéticas.

PROCEDIMIENTOS

La División Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz hizo saber que los operativos del lunes comenzaron a las 08:30 y se desarrollaron bajo directivas del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del dr. Marcelo Nieva Figueroa.

En total se ejecutaron siete órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la ciudad (no precisados), además de requisas personales y vehiculares.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre los que se destacan: armas de fuego, municiones de distintos calibres, vainas servidas, prendas de vestir, calzado y varios teléfonos celulares, todos vinculados a la línea investigativa que se sigue en la causa.

El informe oficial destaca también que estas diligencias fueron el resultado de un trabajo minucioso y sostenido de la DDI Pico Truncado, que se abocó a la recolección y análisis de información.

A partir de un dato inicial, los investigadores desplegaron diversas tareas de campo y gabinete, que incluyeron relevamientos, verificaciones, seguimientos controlados y entrecruzamiento de información.

Esta labor permitió fundamentar las medidas judiciales solicitadas y ejecutar un operativo coordinado en distintos sectores de la ciudad.

Las acciones culminaron con ocho personas demoradas quedando a disposición del magistrado interviniente, no suministrándose identidades, en tanto que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias técnicas que buscan aportar mayores precisiones al esclarecimiento del hecho.

El procedimiento fue supervisado por el Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte y contó con la colaboración de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, División Investigaciones Caleta Olivia, División Apoyo Tecnológico Caleta Olivia y personal de las Comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado.