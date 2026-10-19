ONU: Estados Unidos busca cerrar un espacio clave del reclamo por Malvinas

Washington pidió terminar con el Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina obtiene resoluciones sobre la disputa de soberanía. El planteo se produce en medio del alineamiento de Milei con Trump.

Estados Unidos solicitó poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales espacios diplomáticos que utiliza Argentina para sostener su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Washington cuestionó los gastos del organismo y calificó algunas de sus actividades como un desperdicio de recursos.

Según informaron medios internacionales, la propuesta fue presentada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, durante una jornada en la que se aprobaron más de veinte proyectos relacionados con la descolonización. La delegación estadounidense sostuvo que el comité había dejado atrás el propósito para el cual fue creado.

El planteo alcanza un ámbito central para la posición argentina. Desde 1989, el país expone allí sus argumentos y obtiene resoluciones que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones.

La iniciativa de Washington se conoció en una votación que también mostró la posición del gobierno de Javier Milei. Estados Unidos integró el grupo de 49 países que rechazaron un proyecto que reafirma la Resolución 1514 de 1960 y extiende el rechazo al colonialismo a sus formas contemporáneas. La propuesta reunió 85 votos a favor. Argentina se abstuvo, alejándose de países con los que comparte respaldos para su reclamo por Malvinas.

El pedido de cierre del C-24 suma otro movimiento de la administración de Donald Trump sobre la cuestión. En agosto, el mandatario había afirmado que estaba “revisando” la neutralidad histórica estadounidense frente a la disputa. Tras esas declaraciones, Milei anunció un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional para redefinir el marco de seguridad, defensa y recursos naturales de las islas y del país.

En septiembre, Trump abordó el tema en una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham, sin participación de autoridades argentinas.

A ese recorrido se agregaron versiones difundidas este domingo sobre un supuesto llamado de atención de Washington al gobierno de La Libertad Avanza por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa, impulsada por el asesor Santiago Caputo y en tratamiento en la Cámara de Diputados, contempla sanciones para empresas vinculadas con la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas.

De acuerdo con esas versiones periodísticas, las disposiciones habrían generado malestar entre compañías estadounidenses, que trasladaron su preocupación a funcionarios de Trump.

Fuentes consultadas por Página/12 señalaron que las restricciones a empresas de ese país suelen despertar interés en Washington y que el asunto podría integrar la agenda de la próxima visita a Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Las mismas fuentes aclararon que el viaje estaba previsto con anterioridad y consideraron poco probable que tenga como objetivo presentar una queja.