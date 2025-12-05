Operativo "Escudo Ecológico": desbaratan red de tala ilegal en la Comarca Andina

La Policía del Chubut ejecutó un amplio despliegue en Cholila y zonas cercanas que permitió desarticular una organización dedicada a la extracción y comercialización irregular de recursos forestales.

El procedimiento incluyó ocho allanamientos simultáneos y dejó importantes secuestros vinculados al delito ambiental y a otras infracciones penales.

Tras dos meses de trabajo encubierto, la División de Investigación de Delitos Rurales logró establecer que varias personas operaban aserraderos móviles y realizaban extracción ilegal de rollizos, varas y clavadores, causando un grave perjuicio al patrimonio forestal de la región.

Los allanamientos permitieron incautar aserraderos portátiles, motosierras y cepilladoras utilizadas para procesar madera extraída sin autorización. Además, en uno de los domicilios se secuestró un vehículo, una lancha, teléfonos celulares, municiones de distintos calibres y 18 plantas de marihuana junto a una balanza de precisión.

Más de 50 efectivos participaron del despliegue, entre ellos personal de la División de Delitos Rurales, la División Policial de Investigaciones de la Comarca Andina, Infantería de Esquel, División Canes y policías de El Maitén, El Hoyo y Epuyén.

El operativo contó también con la colaboración clave del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y los Bomberos Voluntarios de Cholila, quienes acompañaron las tareas de inspección en terrenos de difícil acceso.

La causa abarca presuntos delitos de robo agravado de bienes del Estado, daños agravados y actividad forestal irregular, además de infracciones a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Las actuaciones continúan para identificar a todos los involucrados y avanzar sobre los distintos eslabones de la red que operaba en la zona.

El Ministerio de Seguridad y Justicia destacó que la División de Investigaciones Rurales —creada recientemente— ya lleva adelante procedimientos de alto impacto en distintas localidades del interior provincial, consolidando su rol en la defensa del ambiente, el patrimonio natural y la seguridad de las comunidades rurales.