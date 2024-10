Othar: "a esta Universidad no viene a estudiar la casta"

El Intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, participó este mediodía de la Marcha Federal Universitaria que se convocó en la sede de la casa de altos estudios ubicada en Km 4, para luego marchar hasta la Plaza San Martín. Es la segunda manifestación que se realiza para pedirle al presidente Javier Milei que no vete la ley que amplía el presupuesto a las universidades públicas. La anterior marcha, el 23 de abril, fue multitudinaria en todo el país.

En diálogo con la prensa, Macharashvili dijo que “estamos presentes como lo habíamos prometido porque pensamos que las universidades públicas deben tener presupuestos acordes a su desarrollo y, por lo tanto, de todos los espacios políticos y de todas las provincias hoy se están movilizando, más cuando el Presidente dice que va a vetar, lo que significa un atropello a la voluntad popular”.

En este sentido, Othar opinó que “es preocupante, por la forma en la que se atropella la voluntad de la gente. Si los diputados y los senadores aprueban, con el apoyo de la sociedad, de las instituciones, que un Presidente pase eso por arriba y hacer su voluntad, creo que es preocupante; por eso venimos a apoyar”.

Asimismo, dijo que “hoy no somos los mismos que hace unos meses atrás; por eso creo que esto se logra defendiendo, participando, porque si no puede pasar lo mismo que con las jubilaciones y otras leyes que veta el gobierno”.

El intendente concluyó que “esto no es de un partido político; es de toda la comunidad que defiende a las instituciones; la educación de los jóvenes. No es lo mismo tener universidad pública a no tenerla. Acá no viene a estudiar la casta. Acá vienen los hijos de todos los ciudadanos de Comodoro; por eso debemos ayudar a que los jóvenes puedan estudiar para salir adelante”.