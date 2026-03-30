El presidente Javier Milei compartió un gráfico en el que refleja una pérdida de casi 18% de los trabajadores del sector público desde el 2023. Incluso, tras el fallo favorable de YPF, el ministro Federico Sturzenegger resaltó que los abogados que defendieron al país "cobran 1000 dólares por mes".

El Gobierno destacó que los salarios de los estatales fueron los que más cayeron

El gobierno de Javier Milei mantiene una sólida defensa de la mejora de los ingresos de los trabajadores durante su gestión. Ante las críticas durante la apertura de sesiones en el Congreso, el presidente aseveró que los salarios se triplicaron en dólares. En este sentido, ante el debate sobre el contexto de los sueldos en redes sociales, el jefe de Estado señaló que los grandes perdedores en realidad son los del ámbito público y sentenció: «La casta tiene miedo».

El presidente compartió un gráfico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) a través de sus redes sociales que compara la evolución los salarios del sector público, privado y no registrado.

Según el análisis en base a datos del Indec, los salarios de los trabajadores estatales tuvieron una pérdida del poder adquisitivo 17,9% desde que asumió Milei, mientras que el del sector privado registraron una pérdida del 2,3%. El sector informal, por su parte, mostró una mejora del 28,2%.

Asimismo, mirando el dato en profundidad, en el mismo periodo y en términos reales, los salarios públicos provinciales cayeron un 10,3% mientras que los salarios públicos nacionales lo hicieron un 35,8%.

“La casta tiene miedo…!!! Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño”, resaltó el mandatario y precisó que “la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible”.

El bajo ingreso de los trabajadores públicos también fue resaltado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Embed La casta tiene miedo...!!!

Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible.

Fin. pic.twitter.com/kfAqRL79xN — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2026

En medio de las repercusiones por el fallo favorable para Argentina en el juicio por YPF, el funcionario destacó que “ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares”, en referencia al equipo legal de la Procuración que defendieron la causa estatal en Estados Unidos. “Heroes”, los felicitó Sturzenegger.

El propio Milei ya venía refiriéndose a la temática sueldos convocando a quienes no se sentían a gustos con sus ingresos a mudarse a Neuquén para conseguir algún trabajo relacionado a Vaca Muerta.

También en X (ex Twitter), el presidente replicó la reflexión de un usuario sobre su filosofía laboral, cuya voz en off estaba acompañada por imágenes de la cuenca neuquina. “Añelo. Vaca Muerta. Argentina será próspera”, dice la publicación.

“Yo por lo menos en lo laboral tengo una sola filosofía. ¿No te gusta lo que te pagan? Andate a otro lado. ¿No te da el cuero para irte a otro lado? Cerrá el culo y agradecé que tenés trabajo”, sentencia el video que compartió el jefe de Estado.

“¿No te alcanza? ¿Ahora estás desconforme? Nadie te puso una pistola en la cabeza para que aceptes la negociación cuando fuiste desesperado a buscar laburo porque te estabas comiendo los mocos”, añade el audio.

Por último, el video también recomienda a quienes quieran aumentar sus ingresos a que mejoren sus habilidades y ofrecer un servicio distinto. “Y si no seguí siendo un mediocre y echándole la culpa a los demás. Es muy sencillo”, concluye el mensaje que reposteó en sus redes.