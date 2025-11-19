Othar destacó la posibilidad de reinversión en la Cuenca

El intendente destacó que la medida anunciada por Provincia permitirá “reinvertir en nuestra Cuenca para fomentar la producción y sostener el empleo”.

Este miércoles por la mañana, se realizó la conferencia de prensa para anunciar la eliminación del 8% de retenciones al crudo. El ahorro fiscal derivado de la eliminación de las retenciones se destinará a reactivar las inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge, que afronta una marcada declinación en el último tiempo.

De la misma participaron el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, el vicegobernador Gustavo Menna; los diputados nacionales, Jorge Ávila y Ana Clara Romero; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; la intendenta de Camarones, Claudia Loyola; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos, José Lludgar; el secretario del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; representantes de Pan American Energy, diputados provinciales, referentes de cámaras empresariales y de servicios petroleros, empresarios del sector y compañías energéticas, entre otros.

En la oportunidad, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, remarcó la importancia de la baja de las retenciones que se logró a raíz del trabajo mancomunado, al decir que “estamos juntos anunciando esto y convencidos de que debemos trabajar en forma conjunta para lograr que estos incentivos se reinviertan en la Cuenca, fomentando la producción y la generación de empleos”.

“Estamos pasando por momentos difíciles, tanto las familias de los trabajadores, las empresas, las pymes, los comercios, pero estoy convencido de que estos logros van a hacer que poco a poco vayamos revirtiendo la situación, ya que todos somos parte de una sociedad y debemos bregar para que salgamos adelante”, señaló el intendente.

En este marco, Macharashvili agradeció al gobernador, así como a los gremios, “por conseguir que el gobierno nacional escuche y que podamos llegar hoy a sentirnos que hemos logrado un paso importante, no solamente por esta baja de retenciones, sino por haber logrado todos juntos cuestiones que nos hemos planteado, que creíamos y creemos que son las correctas para el desarrollo de nuestra Cuenca y de nuestra familia”, enfatizó.