Othar: "fue un año de desafíos y aprendizajes"

Con una inversión en obra pública que superó los 58 mil millones de pesos, el intendente trazó un balance de los concretado en el 2025. Hubo mejoras en salud, bienestar social, vecinalismo, deportes, cultura, ciencia y nuevas tecnologías.

Concluye su segundo año como intendente de Comodoro y por ello Othar Macharashvili consideró propicio valorar los avances registrados en la ciudad, sobre todo los que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida en distintos sectores, tanto en zona norte como sur; integrando de esta manera al centro con los barrios más alejados, a partir de ejes de acción tales como: instalación y mejoramiento de servicios básicos domiciliarios; mejoras viales y de movilidad urbana; reordenamiento vial y de espacios urbanos en los que se invirtieron más de 58 mil millones de pesos, además de intervenciones socio-comunitarias sostenidas en el tiempo a través de Desarrollo Humano, Cultura, Deportes, Conocimiento, Género, Gobierno y Turismo.

En lo relativo a infraestructura, señalo que “son obras que quizás no siempre se ven, pero que transforman la vida. Por ejemplo, incorporar a más vecinos al sistema de gas natural es fundamental, especialmente en nuestra región donde la energía es un recurso estratégico”, sostuvo el intendente, que también destacó que la iluminación, las cloacas y el pavimento también cumplen un rol clave. “Solo en obras de gas y cloacas, superamos los 4.800 millones de pesos, impactando de esta manera en más de 4.000 familias distribuidas en 31 barrios de la ciudad, entre los que se encuentran Centenario, Don Bosco, Presidente Ortiz, Stella Maris, Kilómetro 8, Kilómetro 5 y Abel Amaya, entre otros”, enfatizó.

También recordó que “buscamos que cada espacio público esté en condiciones seguras y que las calles permitan una circulación más ordenada y eficiente por ello avanzamos con la ejecución de un Plan de bacheo a gran escala y con cruces seguros. Acá –puntualizó-, quiero pedir perdón por alguna molestia que pudiera haber causado algún trabajo determinado de pavimentación o de mejoras en la carpeta asfáltica. Es que son obras que requieren de una atención permanente y es lo que siempre pido a mi equipo: estar atentos a lo que pasa en cada calle; en cada vereda; en cada espacio público, porque la gestión se basa en la mejora directa en la calidad de vida, en la equidad territorial y conectividad urbana.

Por otra parte, insistió en la necesidad de un Estado presente con políticas de cercanía y contención social al detallar que se trabajó fuertemente en Programas sociales con un alcance a miles de vecinos, dando continuidad al fortalecimiento de jardines maternales municipales, a las políticas de inclusión para personas con discapacidad, al acompañamiento a adultos mayores, a la asistencia directa, a la inclusión, a la promoción de derechos y al acompañamiento comunitario.

Al respecto indicó que, durante este año, llegamos con ayuda directa e indirecta, además de atención, acompañamiento y actividades a más de 15 mil vecinos en lo relacionado a abordajes domiciliarios y atención espontánea. Mientras que en lo que respecta a adultos mayores, se registraron más de 10 mil, de las cuales muchos participaron de las actividades y otras recibieron contención, pensiones o se encuentran como usuarios en los centros de día. En tanto a lo que corresponde a primera infancia, acompañamiento juvenil y reducción de la brecha digital se acompañó a más de 1900 vecinos.

“Además, durante este 2025 potenciamos las consultas y atenciones territoriales con más de 18.500 atenciones registradas en el dispositivo móvil y programas de atención en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo clínica médica, odontología, pediatría, nutrición, obstetricia y otros servicios básicos ofrecidos por el tráiler sanitario y operativos en plazas y barrios”, resaltó Macharashvili quien hizo hicnapié en la importancia de acompañar al vecino. “Elegimos una gestión cercana, que camina la ciudad, que llega antes y que trabaja todos los días para que ningún vecino quede solo”

Es importante mencionar la entrega de medicación a través del Programa de Medicamentos solidarios, que distribuyó 1.373 tratamientos durante el año 2025 y que estuvo complementado con la realización de electrocardiogramas, vacunación, consultas médicas, controles de enfermería, testeos de VIH y otros servicios en cada jornada. En este sentido se puede mencionar que, en una sola Jornada Integral de Salud para niños y adolescentes, el dispositivo municipal registró 675 atenciones en un solo evento, con servicios de pediatría, odontología, vacunación y enfermería. En resumen, el servicio municipal de salud, con sus centros, tráiler y dispositivos territoriales, superó ampliamente las 150 mil atenciones anuales.

Por otra parte, Othar recordó que este año que concluye también se definió la conformación del Distrito de Salud Comodoro Rivadavia. “Comodoro es un polo importantísimo en el desarrollo de toda una región en materia de salud y es importante estar convencidos del potencial natural. El hecho de que sigan invirtiendo los sectores privado y público es meritorio y debemos apoyarnos y relanzarnos; por eso estamos hablando de este distrito de salud, donde la pata de la educación y la formación es de suma importancia”, remarcó Macharashvili.

“Estamos pensando en una sociedad más integrada, más equitativa, más solidaria y con mucha potencialidad profesional”, señaló y agregó que “en estas acciones están integradas todas las secretarías y Entes, y es lo que me reconforta, porque entendemos que la infraestructura y las políticas sociales y socio-comunitarias van de la mano

JUNTOS, ES MENOS DIFICIL

Más de 32000 personas participaron anualmente de las Actividades Sistemáticas deportivas municipales organizadas por el Ente Comodoro Deportes en 16 espacios deportivos y más de 70 subsedes distribuidas por toda la ciudad, espacios que incluyen disciplinas como Fútbol infantil (masculino y femenino), Handball, Gimnasia aeróbica y artística, Trampolín, Ritmos, Hockey, Básquet, Atletismo, Vóley, Yoga, Artes marciales (judo, karate, taekwondo, kung fu), Boxeo, Ajedrez, Educación física infantil, Mantenimiento de la salud, actividades para adultos mayores y actividades para personas con discapacidad, entre otras.

En el área cultural, más de 3000 vecinos asistieron regularmente a los talleres culturales municipales fortaleciendo la creatividad, la formación comunitaria y la identidad a partir del acceso libre y gratuito en las más de 80 sedes ubicadas en la ciudad. Entre las propuestas se pueden mencionar talleres artísticos y creativos como Corte y confección, Tejido y crochet, Manualidades y origami, Papel maché, Porcelana fría, Macramé y bijouterie, Carpintería y oficios manuales, Dibujo y artes visuales; así como Talleres musicales y de expresión: Guitarra, percusión y otros instrumentos; Enseñanza de saxofón, flauta, trombón, clarinete y cuerdas; Danzas folclóricas y ritmos; Teatro y expresión escénica; Coro y actividades musicales para diversos grupos etarios (incluido infantil y juvenil), entre otros

En esta línea el intendente subrayó que durante el 2026 se optimizará y se potenciará el trabajo en territorio, continuando con los ejes estratégicos del Deporte como política de inclusión y la Cultura como pilar fundamental de la participación ciudadana. “Llevamos adelante un gestión responsable y planificada fundamentada en la premisa de que gobernar es estar cerca, escuchar y dar respuestas. Ese es el camino que elegimos para construir un Comodoro más justo, inclusivo y con oportunidades para todos.”

Asimismo, destacó la ratificación de encuentros que contaron con importantes marcos de gente que ya se apropió de ellos, como la feria del Libro; los carnavales; la Expo Turismo y la Expo Industria, por donde pasaron más de 40 mil personas. “La ciudad reunió a miles de personas en torno a los grandes temas del futuro: energía, empleo, ciencia y tecnología”, destacó Macharashvili.

En torno a la organización y puesta en marcha de las diferentes propuestas, acciones y actividades, expresó que “todo lo hacemos con recursos propios porque desde Nación no llega nada hace ya dos años, por lo que tenemos que extremar la imaginación para ver de dónde sacamos para llegar a la mayor cantidad de gente que lo necesita”.

“Sabemos –añadió Othar- que a veces falta más porque todo es una cadena desde que alguien se queda sin empleo; porque se pierden coberturas y el Estado debe hacerse cargo. El municipio, en ese sentido, es la primera puerta que se golpea y no podemos desentendernos de lo que les pasa a nuestros ciudadanos. Por todo ello, fue un año de desafíos y aprendizajes que se pudo atravesar por la fuerza, la solidaridad y el compromiso de los que cada día construyen nuestra ciudad”.

“Somos una comunidad que no se rinde, que se levanta ante la adversidad y que mira hacia adelante con esperanza y trabajo compartido. Cada esfuerzo cuenta y cada paso que damos juntos nos acerca al futuro que merecemos”, concluyó.