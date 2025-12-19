Othar presidió el acto de cierre lectivo de la Escuela Municipal

El intendente Othar Macharashvili encabezó el acto de fin de año de la Escuela Municipal N.º 2006, en una jornada marcada por expresiones artísticas, reconocimientos y el acompañamiento de la comunidad educativa.

Con la participación de estudiantes, familias, docentes y autoridades municipales, la Escuela Municipal N.º 2006 realizó este viernes su acto de cierre del ciclo lectivo. La ceremonia, desarrollada al mediodía, estuvo atravesada por momentos emotivos y propuestas artísticas que reflejaron el trabajo realizado a lo largo del año.

El intendente Othar Macharashvili presidió el encuentro y estuvo acompañado por el secretario general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el subsecretario de Ambiente, Nicolás Coluccio; el subsecretario de Obras, Luis Romero; la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno; además de la directora de la institución, Leticia Cardoso, y la vicedirectora María José Ávila.

Durante su intervención, el jefe comunal destacó el crecimiento sostenido de la escuela y subrayó el valor de la educación pública como política central del Municipio. Señaló que se trata de un proyecto educativo que garantiza igualdad de oportunidades y una formación integral, sostenido íntegramente con recursos municipales y con el acompañamiento activo de las familias.

Macharashvili también se refirió a la obra de ampliación del edificio escolar y aseguró que los trabajos continúan en ejecución, pese a las demoras administrativas y presupuestarias registradas. En ese sentido, reafirmó el compromiso de la gestión de cumplir con los plazos previstos y fortalecer la infraestructura educativa.

En el cierre de su mensaje, el intendente convocó a sostener el trabajo conjunto entre el Estado, la comunidad educativa y las familias, poniendo en el centro a niños y niñas. Remarcó que el rol de los adultos es garantizar las condiciones necesarias para que puedan aprender, crecer y desarrollarse en un entorno cuidado.

Por su parte, el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, valoró el protagonismo de los estudiantes dentro del proyecto pedagógico y destacó la decisión política de invertir en educación pública municipal. Asimismo, resaltó el trabajo articulado entre la Agencia, el equipo directivo, el cuerpo docente y las distintas áreas del Municipio para consolidar la propuesta educativa.

En el tramo final del acto, la directora Leticia Cardoso realizó un balance positivo del año escolar y agradeció el acompañamiento de las autoridades y las familias. Señaló que, pese a los desafíos propios de una institución joven, se logró sostener el dictado de clases durante todo el ciclo lectivo gracias al compromiso colectivo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a la vicedirectora María José Ávila, quien se jubiló tras más de tres décadas de trayectoria docente. En sus palabras de despedida, destacó el valor humano y pedagógico de la Escuela Municipal y remarcó que el proyecto educativo se construye desde el afecto, el respeto y el trabajo compartido con la comunidad.