Reducen el plantel docente de escuelas hospitalarias

Un grupo de docentes de las escuelas de modalidad domiciliaria y hospitalaria Nº 301 y 302 de Comodoro Rivadavia acudieron este lunes a la sede de la Dirección de Escuelas Secundarias ubicada en el barrio José Fuchs.

En ese lugar presentaron una nota de protesta por el cercenamiento de puestos laborales que dejan un plantel mínimo de educadores en ambos establecimientos, sumando a ello la quita de beneficios laborales para los desplazados, como el pago de salarios y vacaciones a partir de enero.

Tanto los que están en vías de ser despedidos, como los que continuarán en actividad, resolvieron manifestarse ante una de las delegaciones de la cartera educativa luego de mantener una asamblea unificada y avalada por ATECh, aunque en rigor el gremio se limita a ejercer un rol de acompañamiento.

Los problemas en las escuelas 301 (con jurisdicción en la zona sur y sede en el barrio 9 de Julio) y 302 (zona norte, con edificio en barrio Mosconi) comenzaron en marzo de este año. En principio se dispuso el recorte de horas cátedra en las asignaturas de lengua, ciencias sociales, ciencias naturales y matemática (nivel primario), inglés y tecnología (nivel secundario), pero últimamente comenzaron a desafectarse docentes, incluyendo profesores de educación física.

Todo ello está relacionado con una resolución ministerial, la Nº 02/25, que no contempla necesidades de ciudades densamente pobladas como Comodoro Rivadavia, recordándose que la función de estos establecimientos es asistir a niños, niñas y adolescentes que se hallan internados, o bien deben permanecer en sus casas por diferentes patologías.