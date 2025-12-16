En el corto plazo comenzarán los trabajos. La obra cuenta con un presupuesto de más de 1.200 millones de pesos y un plazo de 180 días corridos.

Se firmó el inicio de la obra de ampliación de la Escuela Municipal 2006

Este martes, en las instalaciones de la Agencia Comodoro Conocimiento, su presidente Rubén Zárate y representantes de la empresa Gresuco firmaron el acta de inicio de obra correspondiente a la ampliación de la Escuela Municipal N° 2006. El acto contó con la presencia, además, del gerente ejecutivo de la Agencia, Domingo Squillace; y el representante técnico de la firma, Marcelo Varone.

Cabe recordar que la obra, adjudicada a la empresa Gresuco S.A., cuenta con un presupuesto oficial de $1.225.086.656,20 y tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos, permitiendo dar respuesta al crecimiento sostenido de la Escuela Municipal, que actualmente brinda clases a estudiantes de primero a tercer grado, bajo la modalidad de jornada extendida.

En ese contexto, Zárate puso en valor la ampliación de la escuela y su impacto directo en la dinámica diaria de la comunidad educativa.

“Estamos contentos porque esta obra nos permitirá dotar de mayor comodidad a los estudiantes que llegan hasta el cuarto grado, garantizando sus estudios con buena infraestructura y velando por el contrato pedagógico que contempla la jornada extendida, que incluye el almuerzo de docentes, auxiliares, alumnos y directivos”, explicó.

Finalmente, el funcionario agradeció al intendente Othar Macharashvili por cumplir con “la decisión política de avanzar con la obra mediante fondos municipales en un contexto en el que los fondos públicos nacionales son inexistentes”.

En tanto, Squillace destacó la importancia de la licitación, al señalar que “conlleva la decisión política del intendente, que se comprometió a que la ampliación de la escuela se llevará adelante, con una infraestructura que acompañe su calidad académica”.

Mientras, Varone señaló que “estamos tomando posesión de la obra, que ya cuenta con una primera etapa ejecutada. Esta será la etapa de terminación, que va a contar con 4 aulas, espacios comunes y todo el bloque sanitario”, añadiendo que “si bien la obra tiene un plazo de 180 días, la idea es completar las aulas para el inicio del próximo ciclo lectivo. Tenemos un desafío importante por delante, que demandará del trabajo en conjunto para concretar el objetivo”.

La obra contempla la finalización integral de la planta baja, uniendo las dos alas de los edificios existentes, y la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas aulas, con núcleo sanitario, sala de profesores, office y sanitarios para el personal docente, además de la incorporación de un patio interior. Esta ampliación facilitará, además, la adecuación de la cocina y el comedor para atender de forma adecuada a los niños y niñas.

Asimismo, se prevé la adecuación de la planta alta, incluyendo tareas de impermeabilización y sellado de huecos en escaleras y ascensor, con el objetivo de proteger las instalaciones del ingreso de agua. El proyecto también incluye la adecuación del ingreso exterior principal y la reformulación del sector de acceso, mejorando la funcionalidad, la seguridad y las condiciones generales del establecimiento.