Un corto de la escuela 746 gana importante premio

El Municipio acompañó la jornada de intercambio estudiantil que se realizó en el marco de la 2° edición Concurso Audiovisual del área de Mujer, Género y Diversidad.

Organizado por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, y en conjunto con la Secretaría de Cultura, dependientes de la Municipalidad, además de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), este martes por la mañana en la Escuela Provincial 746 se concretó el cierre de la 2° edición del Concurso Audiovisual “En camino a la igualdad de género”.

En dicho marco, los alumnos ganadores, Ailin Rojas, Ina Pacheco, Luz Taquías y Misael Durán, con el cortometraje “El peso del silencio”, recibieron como premio una notebook de alta tecnología para su escuela, también conocida como “de Arte”.

El jurado estuvo conformado por personal de la UNPSJB, de la Secretaría de Cultura y la ENERC.

De la jornada participaron la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa; la directora del área de Investigación, Formación y Diseño de Políticas de Género, María Laura Fusiman; la trabajadora social Valeria Molina; la directora de la Escuela 746, Alicia Freile, y la docente de Teoría y Crítica Audiovisual de 6° año, Andrea Mattiacci.

Respecto del certamen y la participación de los alumnos, Cativa sostuvo que “es una enorme satisfacción ver cómo los chicos se han comprometido con el concurso sobre la temática de violencia de género y cómo reflejan el aprendizaje que tuvieron en las charlas por parte de nuestra área en el transcurso del año. Podemos decir que es un objetivo cumplido”.

“En esta oportunidad entregamos una notebook de alta tecnología para la institución, que es la segunda vez que gana el premio sobre la concientización de la problemática de violencia de género”, enfatizó la funcionaria, refiriéndose a la Escuela 746.

Mientras tanto, Mattiacci indicó que “El peso del silencio” se realizó trabajando sobre la Ley de Violencia de Género y los distintos tipos de violencia. A partir de allí, se realizó la propuesta de describir una idea y empezar a trabajar con la sinopsis y el guión para la realización”.

Agregó que “los jóvenes aprendieron a hacer realizaciones audiovisuales en la escuela y a lo largo de toda su trayectoria ya les enseñamos con varios profesores herramientas, materiales de montaje, edición y sonido. El corto es el resultado de todo ese paso por la escuela porque son estudiantes de sexto que ya egresan”.