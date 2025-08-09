Othar recibió al embajador de Grecia en Argentina

Este sábado por la mañana, el intendente Othar Macharashvili recibió en su despacho al embajador de Grecia en Argentina, Efstathios Paizis Paradellis; al presidente de la Federación Pan Helénica Argentina, Anastasio Kavata; al titular de la Asociación Helénica San Nicolás, Konstantinos Kavata; y al vicepresidente de dicha entidad, Rodolfo Simos, en el marco de una visita protocolar. Del encuentro participaron también la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el titular de la cartera de Economía, Fernando Barría; y el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas.

En dicho contexto, Peralta se refirió a la importancia de la visita del embajador para “continuar estrechando lazos con la comunidad griega, teniendo en cuenta que la colectividad de nuestra ciudad es de las más grandes de Argentina por todo lo que trasciende, no sólo por la gran participación de sus descendientes, sino porque también muchos jóvenes se acercan y se interesan por su cultura”.

Por su parte, Paizis Paradellis destacó que durante la reunión “se habló sobre el fortalecimiento de los vínculos entre la Embajada y la ciudad de Comodoro Rivadavia y la posibilidad de ampliar esta relación, dando más visibilidad a Comodoro hacia empresas griegas que cada vez están más interesadas en el sur de Argentina”.

Asimismo, sostuvo que su presencia en la ciudad se debe al 88° aniversario de la colectividad helénica. “No podíamos perder la oportunidad de presentarme ante el intendente y conocer a las autoridades de la ciudad para expresar nuestra gratitud por la buena colaboración que existe entre la colectividad y la Municipalidad”, indicó.

“Estamos orgullosos por la presencia de los griegos en Comodoro, que por tantos años han sido muy activos y muy presentes en la sociedad, siendo una buena parte de esta linda ciudad. Estuvimos en un evento de la colectividad y tuvimos la oportunidad de ver no sólo la energía y el entusiasmo que existe, sino también la gran participación de argentinos con raíces griegas y de filelenos, gente que abrazó nuestra cultura y participa activamente con muchísimo éxito, en todos sus aspectos”, concluyó el embajador.