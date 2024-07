Othar se reunió con vecinalistas de zona norte

La reunión se llevó a cabo este miércoles, en la sede de la Asociación Vecinal de barrio Laprida, con la participación del secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Infraestructura y Obras Públicas, Luis Romero; el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y los presidentes de las vecinales de Laprida, Roberto Romero; Bella Vista Norte, Liliana García; y Sarmiento, Cristina Ramos; además de Rosendo Nahuelcheo, quien acudió en representación del titular de la Vecinal Manantial Rosales, Pablo Gómez.

En ese marco, el intendente Othar Macharashvili manifestó que se efectuó un análisis pormenorizado sobre las problemáticas de los distintos barrios, “más que nada en cuestiones de ordenamiento territorial, infraestructura, redes y mantenimiento vial, tanto de calles como de caminos de acceso. Sobre esto último, ya se venía avanzando con un plan que se presentó la semana pasada y fue evaluado en conjunto con vecinalistas”.

Asimismo, indicó que se abordó una temática de solución más compleja, como la construcción de redes de servicios en zonas que aún no están regularizadas. “Debemos trabajar fuertemente en este aspecto, ya que se trata de una cuestión de organización, relevamiento y ordenamiento, elaborando proyectos de redes y sosteniéndolos en el tiempo”, expuso.

En ese sentido, recordó que “había gente con muy buena voluntad que quiso realizar ese proceso en barrio Bella Vista Norte, a través del plan nacional RENABAP, pero éste no tuvo continuidad en el tiempo”, por lo que “debemos avanzar con este tema desde el Municipio, pero los fondos para ello no están presupuestados para este año y desde el Estado Nacional no hemos tenido información sobre la continuidad de las obras, teniendo en cuenta que todas las líneas que se venían trabajando en esas zonas hasta el año pasado hoy no están”.

Por otro lado, ponderó el reconocimiento de los referentes barriales por la asistencia durante la última contingencia climática, al afirmar que “se puso en valor el trabajo de todo el equipo municipal y eso nos pone contentos, ya que los vecinos se sintieron acompañados y contenidos en aquellos barrios que realmente la pasaron mal por la nieve y el agua”.

Finalmente, Macharashvili remarcó que el conjunto de reuniones que se vienen realizando tienen que ver con estar cerca de los barrios, seguir de cerca la realidad de la ciudad y atender las distintas demandas mediante la labor de toda la estructura Municipal. “La idea es ir ordenando y llevando al territorio un plan para cada barrio”, puntualizó.

APOSTAR A LA LABOR CONJUNTA

Por su parte, los vecinalistas coincidieron en valorar la asistencia y el acompañamiento de la Municipalidad durante la pasada inclemencia climática y manifestaron su deseo de trabajar mancomunadamente por el crecimiento de cada uno de sus barrios.

En esa línea Roberto Romero, referente de barrio Laprida, señaló que “el intendente tiene en nosotros gente que intentará buscar soluciones a los problemas y ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Estamos muy agradecidos por su visita y nuestra intención es trabajar en conjunto”.

En tanto, la representante de Bella Vista Norte, Liliana García, destacó que “estamos muy satisfechos por la asistencia durante el temporal”, al tiempo que expresó que “tenemos algunas solicitudes para el barrio, pero sabemos que debemos tener paciencia debido a la situación actual del país”.

Cristina Ramos, de barrio Sarmiento, agradeció el acompañamiento permanente, “sobre todo desde el área de Desarrollo Humano y Familia”, mientras que reveló que la mayor inquietud de sus vecinos “pasa por el mantenimiento vial, por lo demás, la gestión viene muy bien”.

Por último Rosendo Nahuelcheo, quien asistió en representación de la Vecinal Manantial Rosales, detalló que “nuestras mayores necesidades pasan por la obra de agua de las manzanas 75 y 76, lo mismo con la red de gas. Por otro lado, necesitamos mejorar un poco las calles luego de la inclemencia climática, para facilitar la circulación de los vecinos. También queremos avanzar con el playón deportivo”.