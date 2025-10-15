Otra gran actuación internacional de la gimnasta Valentina Ramos Mercegué

Con cuatro podios, la comodorense que integra la selección argentina, y que representa a Sport Aerobics de Buenos Aires, se lució en el Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica Uruguay 2025, donde participaron más de 600 deportistas del continente americano.

Valentina Ramos Mercegué tuvo una gran actuación en el Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica que se realizó en Punta del Este. En donde compitieron 648 gimnastas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

La gimnasta comodorense logró el 1er puesto en Grupo Senior en la Copa Panamericana de Clubes; se ubicó en el 3er lugar en Grupo Senior con la Selección Argentina en el Campeonato Panamericano; obtuvo el 2do puesto en la tabla general con la Selección Argentina en el Panamericano por Equipos; y su club quedó en la 2da posición en la Copa Panamericana. Mientras que, obtuvo el 4to puesto en Individual categoría Senior.

Ramos Mercegué se refirió a su participación y dijo que, a pesar que le costó la adaptación debido a un percance de la organización, “físicamente llegué bien, todo el entrenamiento que hicimos anteriormente funcionó porque entrenamos muy duro para llegar lo mejor posible. Gracias a mis entrenadores que hicieron que esto no se haga tan tedioso”.

En base a eso, se mostró “feliz y contenta por todo lo logrado. También estoy conforme con los objetivos propios que tenía. Tuvimos un buen torneo, de mucho aprendizaje, afrontando situaciones o emociones, eso es muy importante y me quedó muy presente en este torneo”.

En Individual categoría Senior, la gimnasta quedó octava en la semifinal y pudo subir a la cuarta posición en la final: “Me hubiese gustado subir al podio, pero ya se van a dar las cosas, tiempo al tiempo, la categoría Senior es muy difícil y es una de las más duras, tengo 21 años y estoy conforme por lo que estoy logrando. El nivel era muy alto y pudimos representar bien”.

En ese sentido, Valentina Ramos Mercegué se manifestó “muy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio, por todo esto que me está pasando”. Y remarcó la labor de sus entrenadores y el acompañamiento de la familia porque “sin ellos no podría haber llegado hasta donde estoy”.

Para finalizar, la deportista valoró al Ente Comodoro Deportes y a Hernán Martínez, “por todo el apoyo que siempre me da en cada torneo, siempre tengo presente a la ciudad y a Comodoro Deportes”.